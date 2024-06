Volkswagen Group Italia festeggia 70 anni di successi

Volkswagen Group Italia festeggia un traguardo storico: 70 anni di presenza nel mercato italiano. Fondata nel 1954 da Gerhard Richard Gumpert come AUTO-GERMA,

l'azienda è cresciuta considerevolmente, diventando uno dei principali player del settore automotive in Italia. Volkswagen Group Italia ha portato sul mercato una vasta gamma di vetture e veicoli di alta qualità, dotati di tecnologie innovative.

"Il settantesimo anniversario rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutti noi," ha dichiarato Marcus Osegowitsch, CEO di Volkswagen Group Italia. "È un'opportunità per riflettere sui nostri successi passati e guardare con entusiasmo e determinazione al futuro, con l’obiettivo di continuare a offrire soluzioni di mobilità che non solo soddisfino le esigenze dei clienti, ma contribuiscano anche a un futuro più sostenibile per tutti. Ringraziamo i nostri clienti, i concessionari, i service partner e in particolare tutti i collaboratori, di ieri e di oggi, per il loro impegno e la loro dedizione, senza i quali non avremmo potuto raggiungere questo traguardo prestigioso."

Per celebrare questa importante ricorrenza, Volkswagen Group Italia ha riunito i propri collaboratori nel giardino della sede per una serata di festa in un clima informale e familiare, con una cena a base di piatti tipici veronesi e musica dal vivo. Durante l'evento, gli oltre 900 partecipanti hanno piantato 70 esemplari di olivo, uno per ogni anno di attività, all’interno del perimetro aziendale.

Brand Forti e Risultati Solidi

Sin dall’ingresso in Italia negli anni Cinquanta, l’azienda ha giocato un ruolo da protagonista nell’evoluzione del mercato, inizialmente con Volkswagen, cui si sono affiancati successivamente i brand Audi (1964), SEAT e Škoda nei primi anni ’90 e, più recentemente, CUPRA (2018). Grazie alla solidità e varietà dell’offerta e all’attenzione per i clienti e il post vendita, Volkswagen Group Italia ha saputo guadagnare progressivamente quote di mercato, attestandosi stabilmente sopra il 15%.

Volkswagen Group Italia vanta una solida politica di risorse umane che ruota attorno ai collaboratori, offrendo piani di carriera e di sviluppo chiari e trasparenti, oltre a un ampio programma di welfare. Il chiaro focus su work-life balance e modalità di lavoro smart porta benefici alle performance e al benessere dei dipendenti. Tutti sono coinvolti in prima persona e stimolati a mettersi in gioco con iniziative mirate per promuovere l’innovazione e svolgere un ruolo attivo in azienda, anche tramite programmi strutturati. L’esortazione a proporre idee e progetti in ogni ambito del business crea opportunità per valorizzare lo spirito imprenditoriale e la creatività di ognuno, con particolare attenzione a un mindset aperto al cambiamento e al futuro. Tutto questo avviene responsabilmente, nel rispetto delle persone, delle regole, dell’integrità e dei valori su cui si fonda l’attività di Volkswagen Group Italia.

Volkswagen Group Italia ha sempre mostrato grande attenzione all’ambiente, intensificando recentemente il proprio impegno verso una mobilità sostenibile e promuovendo l’elettrificazione dell’offerta. Sono stati lanciati numerosi modelli 100% elettrici, tra cui la famiglia Volkswagen ID., CUPRA Born, Škoda Enyaq e la gamma e-tron Audi. L’azienda è anche fortemente impegnata a ridurre l’impronta ambientale delle proprie attività, secondo la mission goTOzero VGI. Tra i progetti principali, la ristrutturazione green dell’headquarter a Verona, l’installazione di pensiline fotovoltaiche con potenza massima di 100 kW e l’approvvigionamento di energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili certificate. Un punto chiave della mission riguarda la progressiva elettrificazione del parco auto: a supporto di questo obiettivo sono stati installati 135 punti di ricarica all’interno del perimetro aziendale.

I 70 olivi piantati per l’anniversario aumentano il numero totale di alberi nel giardino di Volkswagen Group Italia a circa 460. Questi alberi, insieme alla Oxygen Area, un’area verde intensiva di 635 m2, contribuiscono all’assorbimento di inquinanti atmosferici e CO2, sequestrando annualmente 7.054 kg di anidride carbonica e 22 kg di inquinanti e producendo 5.000 kg di ossigeno. L’attività purificante è monitorata da una centralina presente al suo interno ed è attestata dall’IBE-CNR (Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Bologna.

Volkswagen Group Italia S.p.A. è stata fondata nel 1954 da Gerhard Richard Gumpert con il nome AUTO-GERMA. Convinto che l’assistenza fosse più importante della vendita, Gumpert costituì una rete commerciale e di post-vendita, curandone personalmente l’espansione. Negli anni Sessanta, con la realizzazione del magazzino centrale di ricambi a Verona e il contratto da importatore in Italia per Audi NSU, e negli anni Settanta, con la trasformazione in S.p.A., il trasferimento della sede a Verona e l’unificazione delle reti commerciali Volkswagen e Audi, l’azienda ha conosciuto un deciso sviluppo, che l’ha portata negli anni Ottanta a raggiungere livelli di vendita record.

Gli anni Novanta sono stati caratterizzati dalla crescita della società, con l’incorporazione di Škoda Italia e SEAT Italia, e dalla costruzione della nuova sede di Verona e del grande Centro Distribuzione Ricambi di 52.000 metri quadrati. Nel 2007, la società ha adottato la nuova denominazione Volkswagen Group Italia S.p.A., per meglio rappresentare l’appartenenza al gruppo automobilistico tedesco. Nel 2010, è stato aperto il C.D.R. di Anagni, per coprire in modo più efficiente il territorio nazionale. Il decennio successivo ha visto l’ulteriore crescita dell’azienda, sia a livello di quota di mercato, sia a livello di brand, con l’arrivo di CUPRA nel 2018.

Oggi, Volkswagen Group Italia è uno dei principali player del settore automotive, impegnato nella trasformazione del concetto stesso di mobilità con l’obiettivo di continuare a scrivere nuove pagine di una storia di successo.

Volkswagen Group Italia celebra i suoi 70 anni di storia, dimostrando un costante impegno verso l’innovazione, la sostenibilità e l’eccellenza nel settore automotive. Con un occhio sempre rivolto al futuro, l’azienda continua a evolversi, offrendo soluzioni di mobilità avanzate che rispondono alle esigenze dei clienti e contribuiscono a un futuro più sostenibile.