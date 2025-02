Volkswagen Group Italia sostiene il progetto “Energia al Cubo” per il riciclo delle batterie esauste

Volkswagen Group Italia rafforza il proprio impegno per la sostenibilità ambientale sostenendo “Energia al Cubo”, il progetto di sensibilizzazione promosso da Erion Energy e AMIA Verona, con la sponsorizzazione del Comune di Verona.

L'iniziativa, avviata nel 2022, mira a educare i più giovani sull'importanza della raccolta differenziata delle batterie esauste, rifiuti che, se correttamente smaltiti, possono essere trasformati in materie prime critiche.

L'edizione 2024 ha visto la partecipazione di 143 classi appartenenti a 27 istituti scolastici di Verona, coinvolte in incontri formativi con esperti del settore e in una sfida per raccogliere il maggior numero di pile esauste. Il risultato?2.744 kg di batterie raccolte, evitando l'emissione di 2.030 kg di CO2, pari a 8 viaggi andata e ritorno Verona-Parigi con una Volkswagen Golf, e risparmiando 1.969 m³ di acqua e 5.591 kWh di energia, equivalenti al consumo annuale di due famiglie italiane.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sede di Volkswagen Group Italia, alla presenza di Laura Castelli, Direttore Generale di Erion Energy, Elisa La Paglia, Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Verona, e Roberto Bechis, Presidente di AMIA Verona.

Stefano Sordelli, Direttore Future Mobility & Government Relations di Volkswagen Group Italia, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Volkswagen Group Italia è lieta di aver supportato Erion Energy in questo progetto. È stato realizzato un grande lavoro di sensibilizzazione e formazione a beneficio dei piccoli cittadini veronesi, che contribuisce a fortificare la cultura dell'economia circolare fin dalla loro giovane età. Si tratta di un'attività che si inserisce perfettamente nella missione ambientale di Volkswagen Group Italia e si allinea alle iniziative svolte dall'Azienda con i collaboratori.”

Con il suo contributo, Volkswagen Group Italia continua a promuovere la transizione verso un futuro più sostenibile, investendo nella sensibilizzazione ambientale e nella gestione responsabile dei rifiuti.