Volkswagen guida la svolta green: 26 parchi solari ed eolici per la mobilità sostenibile in Europa

Volkswagen consolida il suo ruolo di pioniere nella transizione verso una mobilità sostenibile con un impegno concreto nello sviluppo delle energie rinnovabili in Europa.

La casa automobilistica tedesca sostiene 26 progetti di energia verde distribuiti in nove Paesi europei, contribuendo alla decarbonizzazione e alla diffusione dell’elettricità pulita per alimentare i propri modelli ID..

Dal 2021, questi progetti hanno immesso nella rete elettrica europea circa tre terawattora (TWh) di energia, sufficiente a coprire il fabbisogno annuo di 800.000 famiglie. Questo traguardo rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della mobilità, con particolare attenzione al ciclo di vita dei veicoli elettrici.

Secondo Volkswagen, una ID.4 alimentata esclusivamente con energia rinnovabile dell'Unione Europea raggiunge un’impronta di CO2 inferiore a quella di un modello diesel comparabile già dopo 66.000 km percorsi. Questo risultato deriva da un’analisi dettagliata del ciclo di vita del veicolo, che considera le emissioni prodotte dalla produzione fino alla fase di utilizzo e smaltimento.

Un impegno su larga scala

Volkswagen supporta il progresso delle energie rinnovabili attraverso una rete di parchi eolici e fotovoltaici in Paesi come Spagna, Svezia, Finlandia, Portogallo, Germania e Italia, con progetti a lungo termine della durata di dieci anni. Tra i più importanti figurano il parco solare di Vila Real, nel nord del Portogallo, che produce oltre 60 GWh all’anno, e il parco eolico di Djupdal, in Svezia, che, grazie a una partecipazione del 70%, genera più di 1.000 GWh di elettricità verde ogni anno.

Nel 2024, questi progetti hanno già prodotto circa 1,1 TWh di energia rinnovabile, equivalente al consumo annuale di 300.000 famiglie o alla domanda di elettricità calcolata per la flotta ID. attualmente non alimentata da fonti rinnovabili. Tuttavia, la strada verso una piena decarbonizzazione è ancora lunga: attualmente, il 40% dell’energia utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici in Europa deriva da fonti non rinnovabili. Volkswagen, attraverso il sostegno ai progetti di energia verde, punta a ridurre drasticamente questa percentuale, rendendo ogni chilometro percorso dalle ID. sempre più sostenibile.

Il potenziale della ricarica green

La sostenibilità dei veicoli elettrici dipende in gran parte dal tipo di energia utilizzata per la ricarica. Un’analisi condotta da TÜV NORD ha dimostrato che una ID.4 Pro, caricata esclusivamente con energia verde dell’UE, genera fino al 50% in meno di emissioni di CO2 rispetto a un modello diesel durante l’intero ciclo di vita. Questo risultato rafforza la necessità di un accesso più ampio all’elettricità rinnovabile per sfruttare appieno il potenziale della mobilità elettrica.

Ricarica smart e accessibilità

Volkswagen punta anche sull’innovazione per rendere l’energia verde più accessibile ai propri clienti. Con oltre 750.000 punti di ricarica paneuropei, inclusa la rete IONITY, l’azienda offre infrastrutture di ricarica che sfruttano energia rinnovabile. In Germania, il servizio Volkswagen Naturstrom Flex, attivo da maggio 2024, consente ai clienti di beneficiare delle fluttuazioni dei prezzi di mercato, riducendo i costi di ricarica fino al 40% grazie al nuovo Elli Chargere alle funzioni di ricarica intelligente.

Questo approccio mira a democratizzare l’uso di energia pulita, rendendola non solo più accessibile ma anche economicamente vantaggiosa per i proprietari di veicoli elettrici.

Un futuro sostenibile

L’impegno di Volkswagen per la sostenibilità non si limita alla produzione di veicoli elettrici, ma include il sostegno a una transizione energetica su scala europea. La decarbonizzazione, assieme all’elettrificazione e all’adozione di modelli circolari per la produzione e il riciclo, rappresenta uno dei tre pilastri della strategia di sostenibilità del gruppo.

Grazie a progetti ambiziosi e a un approccio innovativo, Volkswagen conferma il proprio ruolo di leader nella mobilità del futuro, tracciando una strada verso un’Europa a zero emissioni nette.