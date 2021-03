Volkswagen ID. BUZZ: la mobilità del futuro sarà elettrica e autonoma

Volkswagen Veicoli Commerciali si prepara all’introduzione dei sistemi autonomi per l’impiego nella circolazione stradale prevista per il 2025. Christian Senger, responsabile del settore Guida Autonoma: “Quest’anno avvieremo in Germania le sperimentazioni concrete, con le quali il Self-Driving-System di Argo AI verrà impiegato in una versione del futuro ID. BUZZ di Volkswagen Veicoli Commerciali. L’obiettivo è quello di sviluppare un concept di ride-hailing e ride-pooling analogo all’attuale offerta di MOIA. A metà di questo decennio, in determinate città i nostri Clienti potranno disporre di veicoli a guida autonoma che li condurranno alle loro rispettive destinazioni.

“Nell’ambito di una specifica cooperazione, Ford Motor Company e Volkswagen Veicoli Commerciali hanno investito in egual misura in Argo AI, un’azienda specializzata in piattaforme software per la guida autonoma. L’obiettivo: sviluppare con energia e giungere rapidamente ad utilizzare sistemi autonomi. Oltre a un investimento iniziale di un miliardo di dollari USA, Volkswagen ha anche contribuito integrando in Argo AI la sua affiliata AID (Autonomous Intelligent Driving).

Con i finanziamenti fino al 2025 che sono stati adesso confermati dal Consiglio di Vigilanza del Gruppo Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali compie il prossimo significativo passo avanti sulla via che conduce alla guida autonoma come soluzione di mobilità del futuro.

Il Marchio dei veicoli commerciali del Gruppo Volkswagen è responsabile dello sviluppo di sistemi completamente autonomi e del loro impiego commerciale nell’ambiente urbano. Volkswagen Veicoli Commerciali svilupperà a tal fine Special Purpose Vehicles (SPV), come per esempio robo-taxi e robo-transporter.

Oltre all’impegno in Argo AI, il Gruppo sta investendo anche in progetti della Car.Software Organisation. Qui, parallelamente e indipendentemente da Argo AI, vengono sviluppate funzioni per la marcia assistita e automatizzata per la mobilità individuale, fino al Livello 4, per tutti i Marchi del Gruppo Volkswagen

Volkswagen Veicoli Commerciali sviluppa i veicoli nei quali verrà impiegato il Self-Driving-System (SDS) di Argo. La base in tal senso è offerta dal modello completamente elettrico ID. BUZZ, che verrà presentato in anteprima mondiale il prossimo anno. Sono già in pieno svolgimento i lavori di sviluppo finalizzati non solo ad elettrificare l’iconico Bulli, bensì a renderlo un avveniristico veicolo a guida autonoma grazie al sistema SDS.