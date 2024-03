Volkswagen ID.7 GTX Tourer 2024: un nuovo orizzonte nella mobilità elettrica

Volkswagen ha alzato il sipario sul suo futuro elettrico con la presentazione della nuova ID.7 GTX Tourer, la station wagon più potente mai progettata dall'azienda.

Questo modello segna un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio, combinando spazio, potenza e sostenibilità in un pacchetto unico.

Design:estetica GTX all'avanguardia

La ID.7 GTX Tourer si distingue per il suo design innovativo, che incorpora un paraurti dedicato con griglia a nido d'ape e una distintiva grafica delle luci GTX. I dettagli esterni neri lucidati a specchio, insieme ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici (con opzione per cerchi da 21 pollici), sottolineano l'estetica sportiva e moderna di questo modello. L'interno è altrettanto impressionante, con sedili riscaldabili personalizzati con scritta GTX, volante multifunzione dedicato e tocchi di colore rosso che aggiungono un ulteriore livello di raffinatezza.

Prestazioni e autonomia superiore

La potenza di 250 kW (340 CV) della ID.7 GTX Tourer promette un'accelerazione immediata, grazie ai due motori elettrici che offrono potenza e coppia massime quasi istantaneamente. La trazione integrale elettrica a doppio motore 4MOTION assicura una guida dinamica in ogni condizione. Una batteria agli ioni di litio da 86 kWh garantisce un'autonomia eccezionale, con la possibilità di ricaricare dal 10 all'80% in meno di 30 minuti presso colonnine di ricarica rapida DC.

Tecnologia e connettività avanzate

La ID.7 GTX Tourer è dotata di tecnologie all'avanguardia, tra cui i fari a LED Matrix IQ.LIGHT, display head-up con realtà aumentata e il nuovo assistente vocale IDA, che integra per la prima volta ChatGPT per un'interazione ancora più intuitiva e personalizzata. L'equipaggiamento di serie include anche App-Connect Wireless, sistema di chiusura e avviamento senza chiave, e molto altro.

Wellness e comfort a bordo

La nuova app Wellness rappresenta una novità significativa, offrendo programmi preconfigurati per migliorare il benessere a bordo attraverso l'adattamento dell'illuminazione d'ambiente, del suono, della climatizzazione e di altre funzioni. Dalle modalità Fresh Up a Power Break, l'app Wellness promette un'esperienza di viaggio rinvigorente e rilassante.

La Volkswagen ID.7 GTX Tourer rappresenta un capolavoro di tecnologia, design e prestazioni, ridefinendo le aspettative per il futuro della mobilità elettrica sportiva. Con questa innovativa aggiunta alla famiglia GTX, Volkswagen conferma il suo impegno verso un futuro più sostenibile e elettrificato.