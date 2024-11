Volkswagen, il futuro dell'auto in Cina passa per la partnership strategica con SAIC fino al 2040

Il Gruppo Volkswagen consolida la sua presenza in Cina prolungando la collaborazione con SAIC Motor fino al 2040.

Questa decisione rappresenta una pietra miliare nel percorso di trasformazione verso una mobilità sostenibile e intelligente, in linea con la strategia “In Cina, per la Cina”. Con un mercato in rapida evoluzione, il rinnovo dell'accordo rafforza la visione di lungo periodo, garantendo solidità economica e competitività in un ecosistema sempre più orientato all'elettrificazione.

Un rinnovo strategico per il mercato più grande al mondo

Con un precedente accordo valido fino al 2030, Volkswagen e SAIC hanno scelto di anticipare i tempi per garantire una pianificazione a lungo termine. Il prolungamento fino al 2040 è un segnale chiaro: il mercato cinese resta una priorità assoluta per il colosso tedesco.

Un mercato in continua espansione



La Cina è il primo mercato automobilistico mondiale, con una domanda crescente di veicoli elettrici e connessi. In questo contesto, la partnership con SAIC Motor consente a Volkswagen di rimanere competitiva e rispondere con agilità alle nuove sfide.

Ralf Brandstätter, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen, ha sottolineato l'importanza dell'accordo: “La Cina è un driver di innovazione per la mobilità elettrica e la guida autonoma. Con il rinnovo della joint venture, intensificheremo la nostra integrazione nell’ecosistema cinese, creando vantaggi competitivi globali per il Gruppo.”

Elettrificazione e innovazione tecnologica

Il futuro dell'industria automobilistica cinese ruota attorno a due pilastri fondamentali: l'elettrificazione e la trasformazione dei veicoli in piattaforme digitali. Volkswagen e SAIC puntano a lanciare entro il 2030 ben 18 nuovi modelli, 15 dei quali sviluppati esclusivamente per il mercato cinese.

L'offensiva di prodotto

La strategia prevede un equilibrio tra elettrificazione e transizione dai motori a combustione interna.

Modelli completamente elettrici: Otto nuovi veicoli elettrici saranno introdotti entro il 2030, con i primi due già previsti per il 2026 su una piattaforma sviluppata localmente.

Ibridi plug-in e range extender: Tre nuovi modelli ibridi e due varianti con range extender amplieranno l’offerta, avvicinando gradualmente la clientela tradizionale alla mobilità elettrica.

Localizzazione e sviluppo rapido

Il 70% dei nuovi modelli sarà progettato per soddisfare le specifiche esigenze dei consumatori cinesi, sfruttando le capacità del nuovo centro di sviluppo di Hefei. Qui, circa 3.000 ingegneri lavorano per ridurre del 30% i tempi di sviluppo, garantendo un time-to-market competitivo.

Efficienza produttiva e riorganizzazione strategica

La crescente domanda di veicoli elettrici ha portato alla necessità di una trasformazione profonda nella rete produttiva di SAIC VOLKSWAGEN.

Ottimizzazione della capacità produttiva

Graduale riduzione dei motori a combustione interna: Entro pochi anni, diversi impianti saranno riconvertiti per la produzione di veicoli elettrici.

Ristrutturazione strategica: Alcuni siti, come quello di Urumqi, sono stati venduti per riallocare le risorse in progetti più redditizi.

Focus su efficienza e costi

La razionalizzazione delle risorse mira a incrementare la produttività e contenere i costi operativi, garantendo margini competitivi anche in un mercato altamente dinamico.

Decarbonizzazione come vantaggio competitivo

Volkswagen e SAIC condividono l’impegno verso una mobilità sostenibile, con obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni.

Obiettivi chiave:

Riduzione del 25% delle emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018.

Neutralità carbonica entro il 2050: Un percorso che include l’ottimizzazione della catena produttiva e l’integrazione di energie rinnovabili nei processi aziendali.

Questo approccio non solo risponde alle crescenti aspettative dei consumatori e delle normative, ma rappresenta un elemento distintivo in un mercato competitivo.

Impatti economici e prospettive future

Il rinnovo della joint venture e l'accelerazione verso l'elettrificazione pongono solide basi per una crescita economica sostenibile.

Benefici per Volkswagen:

Aumento della quota di mercato: Grazie alla localizzazione della produzione e all'adattamento dell'offerta, il gruppo potrà rafforzare la sua leadership.

Vantaggi competitivi globali: L'innovazione sviluppata in Cina sarà trasferibile ad altri mercati, ampliando l’impatto economico del progetto.

Benefici per SAIC Motor:

Espansione internazionale: La collaborazione con Volkswagen rafforza la presenza globale di SAIC, con un focus su mercati emergenti e segmenti premium.

Una partnership per il futuro dell'automotive

Negli ultimi 40 anni, SAIC VOLKSWAGEN ha costruito una storia di successo, con oltre 28 milioni di veicoli venduti. Il rinnovo della joint venture non è solo un accordo economico, ma un impegno condiviso verso l'innovazione e la sostenibilità.

Wang Xiaoqiu, Presidente di SAIC Motor: “Con la nostra attenzione al cliente e alla qualità, SAIC VOLKSWAGEN mira a mantenere una posizione di leadership nel settore, contribuendo allo sviluppo dell’industria automobilistica globale.”

Volkswagen e SAIC dimostrano che il successo economico può andare di pari passo con la sostenibilità. La loro partnership non solo segna un passo avanti per l’industria automobilistica cinese, ma rappresenta un modello per affrontare le sfide globali della mobilità. Con un’offerta che unisce elettrificazione, efficienza produttiva e decarbonizzazione, SAIC VOLKSWAGEN si prepara a guidare il cambiamento nel settore.