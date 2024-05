Volkswagen nuovo California: il camper ideale per ogni situazione

Volkswagen nuovo California è una pietra miliare nel mondo dei camper van che ridefinisce il concetto di viaggio e mobilità.

Frutto di un'evoluzione che parte da oltre 280.000 unità vendute del modello precedente, il Nuovo California è progettato per superare ogni aspettativa di spazio, comfort e funzionalità.

Caratterizzato da un design sofisticato che segue le orme dei suoi iconici predecessori, il Nuovo California introduce per la prima volta la trazione ibrida plug-in combinata con trazione integrale, segnando un significativo passo avanti verso la sostenibilità. Oltre a questo, il veicolo offre una versatilità senza precedenti grazie alle porte scorrevoli su entrambi i lati, permettendo un accesso facilitato e una maggiore fruibilità degli spazi interni ed esterni.

Ordinabile a partire da giugno, il Nuovo California si declina in diverse versioni: Beach, Beach Tour (non disponibile in Italia), Beach Camper, Coast (non disponibile in Italia) e Ocean. Tutti i modelli sono equipaggiati con un tetto a soffietto di serie, ampliando lo spazio vivibile e aumentando la sensazione di apertura verso l'esterno, ideale per chi ama viaggiare e vivere in simbiosi con la natura.

Le innovazioni non si fermano all'hardware: le funzionalità legate all'uso camperistico possono essere controllate tramite un display nella zona giorno, l'app di infotainment integrata nel veicolo o tramite l'app California su smartphone. Questo sistema all'avanguardia permette una gestione semplice e intuitiva di tutte le funzioni del camper, rendendo ogni viaggio un'esperienza unica e personalizzata.

Con il Nuovo California, Volkswagen Veicoli Commerciali non solo rinnova il suo impegno verso la mobilità sostenibile, ma rafforza la propria posizione di leader nel segmento dei camper van, offrendo un prodotto che è al tempo stesso un veicolo quotidiano versatile e un compagno di viaggio per le avventure più belle.