Volkswagen rivoluziona il mercato con le nuove Golf R e Golf R Variant

Volkswagen ha presentato i modelli Golf più potenti di sempre: la nuova Golf R e la Golf R Variant, entrambe dotate di un motore da 333 CV (245 kW).

Questo aggiornamento di potenza segna un incremento di 10 kW rispetto alle versioni precedenti, offrendo prestazioni di serie che prima erano riservate solo ai modelli speciali. Per la prima volta, anche la Golf R Variant beneficia di questa potenza senza precedenti.

Prestazioni da capogiro

Le nuove Golf R e Golf R Variant sono in grado di accelerare da 0 a 100 km/h rispettivamente in 4,6 e 4,8 secondi. Grazie al pacchetto Performance, di serie per il mercato italiano, la velocità massima è stata incrementata di 20 km/h, raggiungendo i 270 km/h. Questi modelli, insieme all'Arteon R Shooting Brake, rappresentano i veicoli Volkswagen più veloci al mondo, dimostrando l'impegno del marchio nel ridefinire gli standard delle compatte sportive.

Design e tecnologia all'avanguardia

Il design delle nuove Golf R è stato completamente rinnovato, con un frontale ridisegnato che include nuovi fari a LED e un emblema VW illuminato. I nuovi cerchi in lega forgiata opzionali da 19 pollici del tipo Warmenau, insieme alle air curtain nel paraurti e ai nuovi gruppi ottici posteriori a LED, contribuiscono a un'estetica moderna e aggressiva. Gli interni sono stati arricchiti con un sistema infotainment di ultima generazione, un display visivamente separato e una nuova struttura dei menu. Il Digital Cockpit Pro, incluso nel pacchetto Performance, ora dispone di un accelerometro e di un laptimer GPS.

Golf R Black Edition: il top di gamma

La nuova Golf R Black Edition rappresenta il culmine delle prestazioni e del design per la linea Golf. Questa versione top di gamma offre una velocità massima di 270 km/h e un look completamente scuro, con cerchi neri Estoril da 19 pollici e opzioni per cerchi Warmenau, emblemi VW e loghi R oscurati, pinze dei freni nere e mascherine nei terminali di scarico. I fari a LED Matrix IQ.LIGHT oscurati completano il design esclusivo. Il pacchetto Performance include anche due modalità aggiuntive per gli appassionati di competizioni motoristiche: Drift e Special, quest'ultima adattata per il famoso circuito del Nürburgring.

Innovazioni tecnologiche e assistenza alla guida

La nuova generazione della Golf R introduce diverse innovazioni tecniche. I fari a LED Matrix IQ.LIGHT offrono abbaglianti ad alte prestazioni con una portata incrementata del 15%. Il sistema infotainment è stato completamente rivisitato e può essere comandato tramite un nuovo touchscreen separato da 12,9 pollici. Anche i comandi del volante multifunzione sono stati perfezionati, con il particolare tasto R blu che consente di attivare i diversi profili di guida, inclusa la modalità Race.

Una novità significativa è rappresentata dall'assistente vocale IDA, che permette di gestire funzioni come il climatizzatore, il telefono e la navigazione, e di attivare specifiche modalità di guida. Grazie all'integrazione con ChatGPT, l'assistente vocale può rispondere a qualsiasi domanda, offrendo un'esperienza di guida ancora più intuitiva e personalizzata.

Cerchi high-tech per prestazioni superiori

I cerchi in lega forgiata Warmenau da 19 pollici sono una novità assoluta, con un peso ridotto del 20% rispetto ai cerchi equivalenti, migliorando la dinamica di guida e la resistenza all'usura grazie a una migliore dissipazione del calore. Questa innovazione contribuisce a una guida più fluida e a prestazioni superiori, soprattutto in pista.

Con l'introduzione delle nuove Golf R e Golf R Variant, Volkswagen ridefinisce ancora una volta il concetto di compatta sportiva. Questi modelli rappresentano un perfetto equilibrio tra potenza, design e tecnologia avanzata, offrendo prestazioni senza precedenti e un'esperienza di guida unica. La prevendita in Italia inizierà nell'estate del 2024, segnando l'inizio di una nuova era per gli appassionati di auto sportive.