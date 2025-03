Volkswagen svela ID. EVERY1: l'auto elettrica da 20.000 euro che rivoluziona il mercato

Volkswagen continua il suo percorso verso la democratizzazione della mobilità elettrica presentando la ID. EVERY1, una showcar che anticipa il modello di serie atteso per il 2027.

Con un prezzo base di circa 20.000 euro, questa compatta a trazione anteriore rappresenta il punto di ingresso nella gamma elettrica del brand, affiancandosi alla ID. 2all che arriverà sul mercato già nel 2026 nella fascia dei 25.000 euro. Entrambe le vetture fanno parte della nuova Electric Urban Car Family, sviluppata all'interno del Brand Group Core, e si basano su una versione evoluta della piattaforma modulare MEB con trazione anteriore.

Volkswagen punta su un concetto di mobilità versatile, concepita in Europa per il mercato europeo, offrendo un’ampia gamma che spazia dalle motorizzazioni a combustione interna, alle soluzioni ibride e ai modelli elettrici di nuova generazione. Il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha sottolineato come la ID. EVERY1 sia l’elemento chiave nella strategia di espansione della casa automobilistica tedesca nel segmento delle vetture compatte e accessibili, con l'obiettivo di consolidare la leadership nel settore della mobilità sostenibile.

Il progetto di Volkswagen si fonda su un approccio orientato al cliente, con un nuovo concetto definito "Customer Defined Vehicles", che pone al centro dello sviluppo i desideri e le necessità degli automobilisti. La ID. EVERY1 sarà il primo modello del Gruppo Volkswagen a essere equipaggiato con una nuova architettura software, consentendo aggiornamenti costanti e personalizzazioni anche dopo l'acquisto. Questo garantirà un’esperienza di guida sempre aggiornata e in linea con le evoluzioni tecnologiche.

Il design della ID. EVERY1 eredita il carattere distintivo di modelli iconici come la up!, reinterpretandone i tratti stilistici con un look moderno e accattivante. L’obiettivo, secondo il Responsabile del Design Volkswagen, Andreas Mindt, è stato quello di creare una vettura che unisse un forte carisma a un’estetica accessibile, combinando linee decise con elementi che ne esaltano la personalità, come i gruppi ottici anteriori dinamici e un posteriore dal look inconfondibile.

Dal punto di vista tecnico, la ID. EVERY1 adotta la nuova piattaforma MEB a trazione anteriore, condivisa con la ID. 2all e la sportiva ID. GTI Concept. Il motore elettrico da 70 kW (95 CV) garantisce un’autonomia minima di 250 km, con una velocità massima di 130 km/h. Con una lunghezza di 3.880 mm, il modello si posiziona tra la storica up! e la ID. 2all, offrendo un abitacolo spazioso per quattro persone e una capacità di carico di 305 litri.

Volkswagen ha delineato una strategia chiara per il futuro della sua gamma elettrica, articolata in tre fasi: il rafforzamento della competitività attraverso l’ampliamento della gamma esistente, il lancio di nove nuovi modelli elettrici entro il 2027, tra cui la ID. 2all e la ID. EVERY1, e infine la leadership tecnologica nel settore dei veicoli di grande volume entro il 2030. La casa automobilistica tedesca punta a consolidarsi come il brand di riferimento per la mobilità sostenibile, offrendo vetture sicure, innovative e accessibili a un pubblico sempre più ampio.