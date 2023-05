Volkswagen Touareg, si rinnova per non passare inosservato

Volkswagen introduce sul mercato la Touareg di nuova generazione.

Il modello di punta del marchio è la prima VW a montare i nuovi fari a LED HD Matrix IQ.Light. Grazie al sistema di luci interattivo, guidare di notte è ancora più confortevole. Volkswagen ha inoltre affinato gli interni di alta gamma; l'Innovision Cockpit rappresenta l’avanguardia hardware e software. Un nuovo sensore del carico sul tetto e i sistemi autotelaio perfezionati ampliano le possibilità tra il miglior comfort e le massime prestazioni. A livello visivo si nota immediatamente la rielaborazione estetica del frontale e delle linee di coda. In particolare spiccano i gruppi ottici posteriori a LED, che hanno ora assunto la forma di listello luminoso, con una grande novità: il logo VW illuminato di rosso.

La prevendita della nuova Touareg in Italia è prevista per l’inizio di giugno. Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile per Vendite, Marketing e After Sales spiega: "La nuova Touareg colpisce per la qualità al top e il comfort eccezionale. Anche in questo modello abbiamo ascoltato i desideri dei clienti e li abbiamo messi in pratica affinando il design, rendendo i comandi ancora più intuitivi e migliorando ulteriormente le già eccellenti caratteristiche di marcia. Il risultato è un veicolo estremamente versatile, che coniuga le migliori prestazioni di marcia su strada, in fuoristrada e di trazione". Gli innovativi sistemi di assistenza della Touareg comprendono tecnologie quali Travel Assist (guida assistita fino alla velocità massima), Area View (visuale a 360 gradi riprodotta sul display dell'infotainment per facilitare le manovre), Park Assist Plus con telecomando tramite app per entrare e uscire da un parcheggio in modo automatico (il conducente può gestire la manovra dall'esterno dell'auto), Trailer Assist (manovre assistite con rimorchio) e Nightvision (supporto di visione notturna).