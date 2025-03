Volvo ES90: la nuova frontiera dell'elettrico tra eleganza, potenza e sicurezza

Con la nuovissima Volvo ES90, il marchio svedese compie un altro significativo passo avanti nel mondo della mobilità completamente elettrica.

Questo modello innovativo si colloca in una categoria unica, combinando sapientemente le caratteristiche di una berlina elegante, la praticità di una fastback e la versatilità di un SUV. È un’auto che non scende a compromessi, progettata per soddisfare una gamma estremamente ampia di esigenze quotidiane e avventurose.

La Volvo ES90 emerge chiaramente come un veicolo di riferimento, grazie al suo design distintivo che sposa linee aerodinamiche con proporzioni inconfondibili e una posizione di guida rialzata per una migliore visibilità. Il profilo della ES90 è caratterizzato da un tetto armoniosamente inclinato che non solo conferisce eleganza estetica, ma ottimizza anche l’efficienza aerodinamica, consentendo una notevole autonomia in modalità elettrica.

Jim Rowan, CEO di Volvo Cars, definisce la ES90 come un vero punto di riferimento per il brand: "La ES90 combina le nostre tecnologie più evolute con un design dal gusto scandinavo, portando comfort e qualità a livelli superiori. È progettata per migliorare la qualità della vita dei nostri clienti, affiancandosi all’EX90 come modello di punta e consolidando la nostra leadership nelle auto definite dal software e nella potenza di calcolo."

La Volvo ES90 vanta infatti un'innovativa architettura basata sullo stack tecnologico Superset di Volvo Cars, che permette un costante aggiornamento del software e delle prestazioni complessive del veicolo durante tutta la sua vita utile, grazie agli aggiornamenti over-the-air. Questo modello segna inoltre il debutto della configurazione a doppio NVIDIA DRIVE AGX Orin, il sistema più potente mai integrato in un’auto Volvo.

Con la nuova tecnologia a 800 Volt, la ES90 supera ogni aspettativa in termini di autonomia e velocità di ricarica. È possibile aggiungere fino a 300 km di autonomia in soli 10 minuti presso una stazione di ricarica rapida da 350 kW, mentre l'autonomia complessiva raggiunge i 700 km secondo il ciclo WLTP. Le sue proporzioni innovative, insieme al coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) di appena 0,25, rendono la ES90 l'auto più efficiente mai prodotta da Volvo.

L’abitacolo della ES90 esprime pienamente la filosofia Volvo, caratterizzata da interni raffinati, funzionali e spaziosi. Con un passo generoso di 3,1 metri, garantisce ampio spazio e comfort sia ai passeggeri anteriori che posteriori, rendendo ogni viaggio estremamente piacevole. I materiali utilizzati, uniti a tecnologie come il tetto panoramico con protezione UV e vetro elettrocromico regolabile, contribuiscono a creare un ambiente interno sofisticato e rilassante.

La sicurezza resta un pilastro fondamentale per Volvo, e la ES90 porta avanti questa tradizione con innovazioni tecnologiche straordinarie. Equipaggiata con una robusta struttura protettiva, aree a deformazione ottimizzate e un insieme avanzato di sensori, tra cui lidar, radar, telecamere e rilevatori a ultrasuoni, offre una protezione superiore per conducenti, passeggeri e pedoni. La tecnologia Safe Space, in particolare, garantisce sicurezza a 360 gradi, prevenendo collisioni e proteggendo anche quando il veicolo è parcheggiato, grazie ai sistemi di rilevamento degli occupanti e all’avviso di apertura delle portiere.

L’esperienza a bordo della ES90 è arricchita da un sistema infotainment di nuova generazione con Google integrato, dotato di servizi intuitivi come Google Maps e Google Assistant, gestito attraverso un display centrale da 14,5 pollici. A completare il tutto, un impianto audio premium firmato Bowers & Wilkins con 25 diffusori ad alta fedeltà e tecnologia Dolby Atmos® assicura un’esperienza sonora immersiva unica nel suo genere.

Anders Bell, Chief Engineering & Technology Officer di Volvo, sottolinea come la ES90 rappresenti l'apice della tecnologia e dell’innovazione del brand: "La ES90 è la nostra auto più potente in termini di capacità di calcolo centrale, grazie alla doppia configurazione NVIDIA DRIVE AGX Orin. Questo ci permette di elevare sicurezza e performance complessive, affidandoci ai dati e all’intelligenza artificiale."

Disponibile in sette colori esterni e con cerchi da 20 a 22 pollici, la Volvo ES90 è ordinabile fin da subito in numerosi mercati europei, tra cui Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Con questa novità, Volvo compie un significativo passo verso l’obiettivo della completa elettrificazione della sua gamma, confermandosi come leader nell’innovazione tecnologica e nel design sostenibile.

La Volvo ES90 non è solo un'auto: è un nuovo standard di mobilità, creato per anticipare e soddisfare i desideri di chi cerca qualità, comfort e sicurezza assoluta in un’auto elettrica all’avanguardia.