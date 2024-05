Winkelmann CEO Lamborghini, prudente sull’elettrico il primo arriverà nel 2028

Il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha espresso cautela riguardo alla transizione verso i veicoli elettrici, mentre il mercato delle auto elettriche mostra segni di rallentamento.

Nonostante le prestazioni non rappresentino un problema per i veicoli elettrici, Winkelmann ha sottolineato che alcuni aspetti emotivi, come il suono del motore V-10 della Huracan, non possono essere replicati.

Lamborghini, parte del gruppo Volkswagen, rimane aperta all'uso di carburanti sintetici (e-fuels) se le normative future saranno favorevoli. "Le supercar sportive completamente elettriche non sono ancora popolari," ha detto Winkelmann in un'intervista, riportata da Automotive News Europa. "È troppo presto per sapere se e quando ciò accadrà."

Il settore delle auto di lusso sta affrontando un momento di incertezza, bilanciando la pressione normativa per ridurre le emissioni e la domanda di veicoli elettrici in calo. Mercedes-Benz, ad esempio, ha interrotto lo sviluppo di piattaforme separate per berline elettriche di lusso per risparmiare e prevede di vendere auto a benzina più a lungo del previsto.

La rivale Ferrari è più avanti nell'elettrificazione e prevede di inaugurare una fabbrica per supercar ibride ed elettriche a Maranello, Italia, il mese prossimo. Il primo modello completamente elettrico di Ferrari è previsto per l'anno prossimo.

Il marchio cinese BYD ha già lanciato sul mercato l'auto sportiva elettrica Yangwang U9, disponibile solo in Cina, dove la presenza di Lamborghini è limitata, secondo Winkelmann.

Nonostante il successo con gli ibridi plug-in come la sportiva Revuelto, Lamborghini non prevede di lanciare il suo primo modello completamente elettrico, il crossover Lanzador a due porte, fino al 2028. Tuttavia, l'azienda sta lavorando per ridurre le emissioni di anidride carbonica del 40% entro il 2030, revisionando la sua catena di approvvigionamento e la produzione.

In merito ai carburanti sintetici, Lamborghini beneficia dell'esperienza di Porsche, anch'essa parte del gruppo Volkswagen. Gli e-fuels potrebbero diventare più rilevanti tra un paio d'anni, quando l'Unione Europea rivedrà il piano per vietare le nuove auto a combustione entro il 2035.

"Potrebbe esserci un'opportunità se le normative cambiano," ha concluso Winkelmann.