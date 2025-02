Xavier Peugeot alla guida di DS Automobiles: un nuovo capitolo per il marchio francese

Dal 3 febbraio 2025, Xavier Peugeot assume ufficialmente la guida di DS Automobiles, succedendo a Olivier François, che proseguirà il suo percorso in Stellantis con altri incarichi strategici.

Peugeot riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per Enlarged Europe, in un momento chiave per il marchio premium francese.

Jean-Philippe Imparato ha voluto sottolineare il lavoro svolto da Olivier François durante il suo mandato: «Ha saputo valorizzare la cultura francese, rafforzando l'identità del Marchio e migliorando la soddisfazione dei clienti. Questo impegno ha già dato risultati concreti e deve proseguire per raggiungere l'eccellenza. Ringrazio Olivier per il suo contributo e do il benvenuto a Xavier Peugeot nel suo nuovo ruolo».

Un percorso di esperienza e visione

Xavier Peugeot, 60 anni, porta con sé un bagaglio di esperienze consolidate nel settore automobilistico. Dopo aver conseguito un master in management presso l'Università La Sorbonne di Parigi e un altro presso l'Università Paris Dauphine, è entrato nel Gruppo PSA Peugeot Citroën nel 1994. La sua carriera si è sviluppata tra ruoli chiave nel marketing e nella gestione prodotto, prima con Peugeot e Citroën e successivamente alla guida della Business Unit Veicoli Commerciali di PSA, poi confluita in Stellantis.

Con DS Automobiles che celebra il suo decimo anniversario e il 70° della leggendaria DS del 1955, il nuovo CEO ha espresso il proprio impegno per il futuro del marchio: «DS Automobiles è un brand giovane con solide basi e un patrimonio eccezionale. Desidero rendere omaggio al lavoro svolto dai miei predecessori, in particolare Olivier, e sono orgoglioso di unirmi ai team che hanno saputo creare un universo unico nel panorama automobilistico. Continueremo a rafforzare l'influenza e il savoir-faire di DS nel mondo».

Un futuro elettrico per DS Automobiles

L'agenda di Xavier Peugeot si prospetta densa di sfide e opportunità. Il 2025 sarà l'anno del lancio globale della DS N°8, il nuovo modello 100% elettrico che segna una tappa cruciale nel percorso di transizione energetica del marchio. La sua esperienza nella gestione prodotto sarà determinante per definire strategie mirate, mantenendo DS Automobiles nel segmento premium dell'elettrificazione.

A rafforzare ulteriormente la sua posizione all'interno di Stellantis, Xavier Peugeot assumerà anche l'incarico di Head of Heritage, un ruolo che sottolinea il valore storico del marchio e la necessità di mantenere un legame con il proprio passato, proiettandosi al contempo verso il futuro.

Con questa nomina, DS Automobiles si prepara a un nuovo corso, puntando su eleganza, innovazione e una visione sempre più orientata alla mobilità sostenibile.