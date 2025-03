I 50 album più belli di sempre della storia della musica

Qual è il migliore album di sempre? La domanda divide da sempre gli appassionati di musica e trovare una risposta univoca che metta d'accordo tutti è alquanto complicato.

Recentemente, un team di esperti di Apple Music ha provato a stilare una classifica dei più grandi dischi pubblicati nella storia della musica. Il metodo usato? E' stato chiesto il parere di un gruppo di artisti, cantautori, produttori e professionisti del settore.

Il verdetto è che il miglior album di sempre - specifichiamo secondo Apple Music - è The miseducation of Lauryn Hill, primo e unico album in studio da solista di Lauryn Hill, pubblicato nel 1998. “Uno sguardo incredibilmente crudo e profondo nel paesaggio spirituale non solo di una delle più grandi star dell’epoca, ma dell’epoca stessa”, l'analisi dei 'giudici'.

Al secondo posto c'è Micheal Jackson con Thriller, uno degli album più famosi nella storia della musica, che uscì sul mercato nel 1982 e vide 7 brani originali su 9 entrare in top 10 dei singoli. “Non ha fatto altro che definire il moderno blockbuster pop e ridefinire l’ambito e la diffusione della musica”

Al terzo posto, Abbey road dei Beatles, album ricordato non solo per le sue canzoni iconiche (da 'Come together' a 'Here come the su' per citarne un paio), ma per una copertina non meno spettacolare. “E' una raccolta di canzoni senza età e senza eguali di una band che ha cambiato il mondo al suo apice creativo”.

In top-5, l'indimenticabile Purple Rain di Prince and the revolution (1984) e subito dietro Blonde di Frank Ocean (pubblicato nel 2016).

Passiamo alle top-10? In sesta posizione ecco Songs in the key of life di Stevie Wonder, uscito nel 1976 e col primato di essere stato l’album venduto più velocemente della storia. A seguire, Kendrick Lamar con good kid, m.A.A.d city che tiene altissima la bandiere dell'hip hop e Amy Winehouse, con il suo capolavoro Back to black.

Poteva non essere presente tra i primi 10 album più belli di sempre della musica Nevermind con all'interno 'Smells like teen spirit' (correva l'anno 1991) dei Nirvana, raccolta simbolo del grunge mondiale? La posizione numero 10 è infine di Lemonade, sesto album di Beyoncé che per gli esperti di Apple Music è “furioso, sfidante, angoscioso, vulnerabile, sperimentale, muscolare, trionfante, umoristico e coraggioso”.

LA CLASSIFICA

50: Hounds of Love (2018 Remaster) – Kate Bush 49: The Joshua Tree – U2

48: Paul’s Boutique – Beastie Boys

47: Take Care (Deluxe Version) – Drake

46: Exodus ((2013 Remaster) – Bob Marley & The Wailers

45: Homogenic – Björk

44: Innervisions – Stevie Wonder

43: Remain in Light – Talking Heads

42: Control – Janet Jackson

41: Aquemini – Outkast

40 : I Never Loved a Man the Way I Love You – Aretha Franklin

39: Illmatic – Nas

38: Tapestry – Carole King

37: Enter the Wu-Tang (36 Chambers) [Expanded Edition] – Wu-Tang Clan

36: BEYONCÉ – Beyoncé

35: London Calling – The Clash

34: It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back – Public Enemy

33: Kid A – Radiohead

32: Ready to Die (The Remaster) – Notorious B.I.G.

31: Jagged Little Pill (Remastered) – Alanis Morissette

30: WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

29: The Low End Theory – A Tribe Called Quest

28: The Dark Side of the Moon – Pink Floyd

27: Led Zeppelin II – Led Zeppelin

26: My Beautiful Dark Twisted Fantasy – Kanye West

25: Kind of Blue – Miles Davis

24: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (2012 Remaster) – David Bowie

23: Discovery – Daft Punk

22: Born to Run – Bruce Springsteen

21: Revolver – The Beatles

20: Pet Sounds – The Beach Boys

19: The Chronic – Dr. Dre

18: 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift

17: What’s Going On – Marvin Gaye

16: Blue – Joni Mitchell

15: 21 – Adele

14: Highway 61 Revisited – Bob Dylan

13: The Blueprint – JAY-Z

12: OK Computer – Radiohead

11: Rumours – Fleetwood Mac

10: Lemonade – Beyoncé

9: Nevermind – Nirvana

8: Back to Black, Amy Winehouse

7: good kid, m.A.A.d city, Kendrick Lamar

6: Songs in the Key of Life, Stevie Wonder

5: Blonde,Frank Ocean

4: Purple Rain, Prince & The Revolution

3: Abbey Road, The Beatles

2: Thriller, Michael Jackson

1: The Miseducation of Lauryn Hill, Lauryn Hill