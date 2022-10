Måneskin: disponibile il video del nuovo singolo "The Loneliest"

Il videoclip del singolo "The Loneliest": il nuovo successo dei Måneskin

È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “The Loneliest”, il nuovo singolo dei Måneskin, uscito venerdì 7 ottobre. Il video, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, ha una forte componente dark dai riferimenti cinematografici tipici dello stile Gotico. L’atmosfera surreale e cupa di un elegante e tetro funerale sotto la pioggia battente è perfetta nell’evidenziare le tinte malinconiche e struggenti della ballad dal sapore "classic rock" con cui la band torna al genere di alcuni fra i suoi più grandi successi.

Il giorno dopo l’uscita, “The Loneliest” è stata la nuova canzone più ascoltata al mondo, entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. Damiano ha raccontato: "E' un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi".

Il brano è stato presentato dalla band durante un’esibizione Sold Out all’Underworld di Camden, Londra, regalando agli estasiati fan una notte che non dimenticheranno mai. Il pubblico inlgese potrà rivederli dal vivo l’8 maggio 2023 all’O2 Arena di Londra, data già Sold Out.

Måneskin: le nomination e i premi ottenuti

I Måneskin hanno inoltre appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con “Beggin’”, due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie “Best Rock” e “Best Italian Artist”. Anche la colonna sonora originale del film ELVIS, a cui hanno collaborato con il brano “If I Can Dream”, è in nomination nella categoria “Favorite Soundtrack”.

La band ha già vinto il titolo “Best Rock” agli MTV EMA lo scorso anno, e quest’anno ha conquistato la categoria “Best Alternative Video” agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano). A questi riconoscimenti si aggiungono anche la nomination nella categoria “Groupe International de l'Année” agli NRJ Music Awards 2022 di Cannes e la certificazione triplo disco di platino in US per il brano “Beggin’”, che ha venduto 3 milioni di copie.

Måneskin: i successi e il prossimo tour

Il 2022 continua a vederli ininterrottamente protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival come lo storico Circo Massimo di Roma che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, e ancora Pinkpop, Rock am Ring, Summer Sonic e molti altri.

I Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale con una spavalderia e un’attitudine rare nella scena contemporanea, e si preparano ora al LOUD KIDS TOUR che a partire dal 31 ottobre li vedrà esibirsi negli Stati Uniti prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023, e da lì toccare tutta Europa.