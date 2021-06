Musica, aperol with Heroes Togheter We Can: due date all'Arena di Verona

Dodici headliner per due giorni di musica: tutto questo e molto altro è Heroes il Festival più innovativo della musica pop italiana che quest’anno grazie alla partnership con Aperol diventa APEROL with HEROES – TOGETHER WE CAN, il 17 e 18 settembre 2021 all’Arena di Verona e in diretta streaming.

"Heroes comincia nel 2021 il suo cammino verso il futuro come vero e proprio festival - dichiara Dino Lupelli, General Manager di Music Innovation Hub Impresa Sociale (MIH) - grazie all'entusiasmo di un team straordinario, composto dalle tre agenzie leader nel settore della musica dal vivo italiana e da un ufficio legale che è al centro del sistema musicale italiano. MIH, Friends&Partners, Live Nation, Vivo e RP Legal & Tax, hanno infatti siglato un accordo di lungo periodo costituendo un’A.T.I. ad hoc su questo progetto, sul modello di altre importanti manifestazioni internazionali. Heroes sarà quindi una manifestazione che ritroveremo ogni anno nel calendario dei grandi appuntamenti, avendo sempre al centro la musica popolare contemporanea ed i suoi protagonisti, ogni volta sperimentando nuove forme di fruizione e spettacolarizzazione, e contribuendo in ciascuna edizione al sostegno materiale di una causa sociale”.

“Proprio come la musica, Aperol è un linguaggio universale in grado di parlare a tutti creando spontaneamente sintonia e connessioni tra le persone – commenta Clarice Pinto, Senior Marketing Director Campari Group - Per questo, Aperol e Heroes possono realizzare insieme un grande Festival e supportare un messaggio condiviso, un vero e proprio invito ad aprirsi all’altro. Perché insieme siamo più forti. Insieme possiamo essere eroi”.





Un ritorno completamente rinnovato rispetto all’edizione 2020 che aveva visto partecipare numerose artiste e artisti in una maratona a sostegno delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, con la raccolta fondi per il progetto “Covid-19 – Sosteniamo la Musica”.

Grandi obiettivi che restano alti anche quest’anno, riportando la musica al suo ruolo centrale nei grandi processi di cambiamento sociale, come per esempio la lotta ad ogni forma di discriminazione.

APEROL WITH HEROES – TOGETHER WE CAN è ideato e prodotto da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), Friends&Partners, Live Nation, Vivo Concerti e RP Legal & Tax, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi. La direzione artistica è di LaTarma, digital strategy by Comunicarlo.