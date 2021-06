Musica, arriva "Scossa" il nuovo singolo di Giorgia Giacometti

Giorgia Giacometti lancia il nuovo singolo “Scossa”. Il nuovo brano dell'artista pop italiana sarà disponibile in digital download e in streaming da venerdì 25 giugno 2021 per Dreamoon. Dopo “Bandiere Bianche” del 24 marzo scorso, Giorgia Giacometti torna un sound pop innovativo che abbraccia tessiture reggaeton e drums caratteristici latini che scandiscono tonalità estive.

L'autrice racconta: “Il brano parla della vita, di come percepire la sua forza e saper apprezzare ciò che ci dona, proteggendo quel lato di ognuno di noi che da sempre contraddistingue e accompagna i nostri momenti felici: la semplicità. Il messaggio è quindi essere se stessi e cogliere ogni attimo di felicità. A volte possiamo avere la sensazione di essere costantemente sotto la pioggia, ma basta cambiare prospettiva per scorgere l’arcobaleno, perché spesso ciò che più desideriamo è proprio di fronte ai nostri occhi”.

Sul videoclip girato a Singapore: “Volevo condividere la sua bellezza, i suoi colori - spiega Giacometti -. Grazie al team e ai permessi ottenuti, ho potuto dare visibilità a una città unica nel suo genere, spinta dalla voglia di trasmettere un messaggio di amore e positività. Con questa canzone spero di regalare momenti felici da condividere con chiunque desideri vivere di emozioni”.

Il debutto nel 2020 con“All’amore”, poi “Scandal” pubblicato a novembre, entrambi prodotti nel prestigioso studio House of Hits in collaborazione con Vinny Venditto e Vincent de Leon. Vola poi a Singapore, dove abbraccia un sound unico e speziato, che ha ispirato il brano “Bandiere Bianche”, pubblicato a marzo 2021 con RIIDEM e Claire Chew. Con lo stesso team di Singapore mette a punto il suo nuovo singolo "Scossa".