Oscar Anton, Ophelie dal 23 luglio in radio e negli store

Venerdì 23 luglio arriva in radio e negli store Ophelie, il nuovo brano del cantautore parigino Oscar Anton. L'artista 24enne è venuto alla ribalta musicale dopo il debutto con Bye Bye, quasi 5 milioni di ascolti su Spotify, nella top20 Shazam Italia. Suoi riferimenti musicali sono i Coldplay, Ludovico Einaudi, Yann Tiersen. "Le loro melodie sono storie a cui ognuno può relazionarsi", raccontava in un'intervista. Il musicista francese sarà in Italia per il #Giffoni50Plus, al Battiti Live ad agosto e al concerto di beneficenza Football Rock Live. Sarà tra i principali ospiti internazionali del concerto-evento benefico in scena martedì 24 agosto alle 21 all’Arena Civica di Milano. Tra gli ospiti anche Emis Killa, Alvaro Soler, Giorgio Chiellini, Ciro Immobile tra gli altri. "Ophelie” sarà anche la title track del film Ancora più Bello, diretto da Claudio Norza, in tutte le sale cinematografiche dal prossimo settembre.

"Ophelie"

Il nuovo singolo arriva dopo "bye bye", un brano in cui la popstar raccontava la difficoltà di staccarsi da qualcuno, soprattutto se si è alla prima relazione, se si hanno 18 anni. "Ophelie" parla di addii, della difficoltà di dire un addio e di come esso, talvolta, dia la sensazione di tradire sé stessi, una promessa, il proprio passato. Ma Oscar Anton con la sua canzone ha saputo renderlo dolce. In “Ophelie” l'occasione di salutarsi regala anche un ultimo ballo stretti in un abbraccio per un ultimo saluto. Oscar racconta così la scelta del metronomo e del groove per questo suo nuovo singolo. Come successe con Bob Sinclar che realizzò il remix di “bye bye”, inoltre, il produttore Federico Nardelli (Colapesce e Di Martino, Samuel, Gazzelle, Ultimo e molti altri), ha deciso di creare la Ophelie nardelli edit disponibile in tutti gli store digitali a partire da venerdì 23 luglio, pubblicata da OA Records.

Il videoclip

La capacità di interiorizzare la canzone e incarnarla nelle pause studiate, come nei passi di danza di Oscar, è il motivo principale per il quale tutta la semplicità di mezzi carattestica dei suoi video li rende di successo. Rare zoomate, movimenti bruschi di camera, giochi di controluce con la luce solare. Il fulcro imprescindibile dell'azione rimane Oscar Anton.