Primavera 2021, con il ritmo dei dj italiani relax e divertimento assicurati

Come è possibile rilassarsi, a ritmo di musica e non, in questa non facile primavera 2021? Il ritmo, sui social e su Youtube, è spesso italiano... ed è piacevolmente sospeso tra tech house, nu disco e cover di qualità. Anche se i dj e i produttori musicali italiani non possono far ballare, continuano a creare musica di livello.

Fa muovere a tempo, ad esempio, la musica prodotta dai VOODOO, nuovo progetto musicale pubblicato dall'italiana Records. Al centro della loro mission c'è infatti un semplice obiettivo: diffondere un stile tech-house entusiasmante e a un pubblico globale. Si sono già esibiti tra Bangkok, Milano, Giacarta, Melbourne, Zagabria, Roma, Amburgo, Zrce e Kotor. E la loro "I Believe" è davvero efficace. "Gli orari però ora sono cambiati", spiegano ridendo. "da vivere di notte come i pipistrelli siamo passati a ritmi di normali impiegati. Ora la sera, tempo di una serie tv- che ogni tanto può regalare ispirazioni, o altre volte ammazza i pochi neuroni rimasti-e si va a dormire!".