Sostegni, Afi: "Da ministero solo beneficienza, ci prende per la cul...tura"

In queste ore, presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, non si discute solo il DL Sostegni Bis, ma si decide sulle sorti del comparto musicale all’ombra di una volontà politica decisa a modificare gli equilibri del settore in maniera unilaterale, promuovendo gli interessi di parte, creando monopoli di fatto e generando ulteriori criticità tra gli operatori del comparto.