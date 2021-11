Vasco Rossi, negli store il nuovo album "Siamo qui"

Vasco Rossi, l'attesa per il nuovo album è finita. Esce oggi "Siamo qui"

Vasco Rossi torna con "Siamo qui". "È un album Classic Rock in direzione ostinata e contraria rispetto alle tendenze in voga. Suonato, registrato e 'buono alla prima'. È rock che non ha bisogno di trucchi o diavolerie per provocare e emozionare". La scaletta sarà anche la protagonista dell'atteso ritorno dal vivo del rocker nel nuovo tour 'VascoLive 22', la cui partenza è prevista il 20 maggio dalla Trentino Music Arena.

Poco lo spazio concesso al pop nella scaletta dell'album e che è sintetizzato tra le rime di La pioggia alla domenica. Poi le ballad, Ho ritrovato te e Un respiro in più. Ancora rock in Tu ce l'hai con me, ma non solo. L'album esce in diversi formati e supporti, tra cd, vinile e musicassetta, oltre alle versioni digitali in spatial audio Dolby Atmos e Enhanced, con il commento di Vasco alle canzoni, disponibili su Amazon Music.

“Siamo Qui”, già in pre-order, esce oggi, in streaming e sul mercato. Ecco la tracklist con le dieci tracce.

"Siamo qui", la tracklist

1 - XI comandamento

2 - L’amore l’amore

3 - Siamo qui

4 - La pioggia la domenica

5 - Tu ce l’hai con me

6 - Un respiro in più

7 - Ho ritrovato te

8 - Prendiamo il volo

9 - Patto con riscatto

10 - Una canzone d’amore buttata via