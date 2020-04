NIKS & CO: #RESTIAMO A CASA MA SCALDIAMO I MOTORI

Dopo l'estensione della zona rossa a tutta la Lombardia e l'aumento dei casi di contagio, il Niks & Co rimane ancora chiuso al pubblico.

"Il nostro esercizio ha deciso di sospendere l'attività dall’11 Marzo per dare un contributo alla comunità e tutelare la salute di tutti", spiegano i titolari del locale Leo Sculli e Carlo Buccisano.

Continuano: “Uno stop necessario, condiviso con i nostri dipendenti che ci hanno supportato in questa difficile, ma doverosa decisione. Ci piace essere sempre aperti, e questa scelta non fa per noi, ma oggi è giusto che prevalga il senso civico”.



Il Niks & Co è divenuto l’icona di Milano per tutti gli amanti del food & beverage di qualità: irresistibile il fil rouge, rappresentato da un’attenzione incessante al design che si presenta curato, adatto al luogo, di forte personalità.

Un punto di ritrovo ideale per una clientela esigente e ricercata, che sposa una nuova formula, quella del lounge & art bar in versione eco-green: eh sì, perché le pareti verticali del Niks & Co sono verdi e ricche di piante.

“Abbiamo scelto il verde perché richiama solidità, sostanza e costanza. Il verde è il colore della vegetazione, della natura e della vita stessa. È il colore della rinascita primaverile e della speranza. E in questo periodo storico c’è bisogno di guardare avanti con fiducia, speranza e ottimismo. Queste sono state le carte che abbiamo messo a tavolino quattro anni fa, quando, come qualsiasi piccolo e/o grande imprenditore, ci siamo lanciati nel vuoto e abbiamo aperto da zero il Niks” raccontano i titolari Leo Sculli e Carlo Buccisano.

Aggiungono: “Perseveranza e costanza, perché non è stata una strada in discesa, anzi il più delle volte in salita. Per questo oggi, mettiamo in gioco gli stessi ingredienti per affrontare la lotta al corona virus e motiviamo i nostri dipendenti ad approfittare di questa pausa per “scaldare i motori”. Non vediamo l’ora di rialzare le serrande e aprire le porte, anche in occasione del nuovo restyling del Niks che prevede un nuovo dehor realizzato per ampliare lo spazio esterno del locale. Sarà essenziale: un connubio che mescola elementi rustici e moderni, per venire incontro alle esigenze e ai gusti di tutti i nostri clienti” concludono.



Le idee non sembrano mancare: una vera e propria ventata di positività, uno spiraglio di luce in fondo al tunnel.

Un buon motivo per spingersi oltre ai binari e iniziare a programmare una serata al Niks & Co, non appena la pandemia verrà debellata.

Drink ricercati, cocktail speciali, preparati sapientemente dalle mani esperte dei migliori bartender Selvi Panepinto & Francesco Sannicandro , raffinatamente abbinati ad una proposta culinaria capace di stimolare e coinvolgere i cinque sensi, firmata Nicola Bonora.

La cucina del ristorante è squisitamente italiana, di alta qualità nel rispetto degli antichi sapori e rivisitati a fantasia dello chef.

Dovremo aspettare forse ancora un mese, ma ne varrà la pena, e come dicono Leo e Carlo:

“Restiamo a casa e scaldiamo i motori”.

Niks & Co

Via Schiaparelli 14, Milano

Instagram: niks_co

Website: www.niksandco.it