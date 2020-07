NTT DATA lancia Discovery, piattaforma per unire aziende e startup

NTT DATA lancia Discovery.

È disponibile da oggi NTT DATA Discovery, piattaforma innovativa che rappresenta l’ingresso privilegiato al mondo delle startup creata da NTT DATA, branch italiana dell'omonima multinazionale giapponese, leader nella consulenza e nei servizi IT.

NTT DATA Discovery vuole essere uno spazio di collaborazione tra aziende e startup. Queste ultime potranno registrarsi e le aziende potranno cercare la startup adatta allo sviluppo del proprio business, sulla base di bisogni realmente percepiti.

Le startup potranno registrarsi inserendo le informazioni necessarie a una prima valutazione da parte del team di esperti NTT DATA, che considereranno diversi aspetti come la maturità della startup, il valore del team e della soluzione tecnologica e di business proposta.

NTT DATA cerca startup che abbiano tecnologie disruptive e business model solidi, che risolvano problemi reali e che siano alla ricerca di un partner di livello internazionale per scalare sul mercato globale.

Le aziende possono accedere alla piattaforma intelligente tramite un account dedicato e affinare la ricerca delle startup grazie ad IVE, un asset di intelligenza artificiale sviluppato dal team di Napoli di NTT DATA e che usa la capacità di interpretazione del linguaggio umano, cosiddetto NLP, ovvero Natural Language Processing.

In NTT DATA Discovery è inoltre possibile trovare startup tramite la chat oppure farsi aiutare nello scouting da un percorso guidato.

Le aziende hanno infine la possibilità di aprire sulla piattaforma delle cosiddette “Challenge” specifiche a cui le startup possono rispondere, registrandosi o candidandosi direttamente alla call se sono già presenti nel database.

“Il valore di NTT DATA Discovery risiede nel processo di validazione delle startup portato avanti quotidianamente dal nostro team di Innovation” - afferma Giorgio Scarpelli, CTO e Head of Innovation NTT DATA Italia - “Il tool e la tecnologia in questo caso sono il mezzo migliore per realizzare uno scouting accurato e di valore, che ci contraddistingue nei confronti dei nostri clienti. L’Headquarter giapponese ci ha dato l’incarico di realizzare un luogo virtuale nel quale incontrare le startup per comprenderne il valore e le potenzialità di una possibile collaborazione, quindi condividerle con tutte le country del Gruppo e con i nostri partner e clienti. Siamo entusiasti di avere una responsabilità così importante ed attuale, e di come tutta l’azienda si stia muovendo verso la costruzione di un’offerta nella quale emerge chiaramente il nostro ruolo di trusted global innovator”.