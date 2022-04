Nuovo allarme di guerra nucleare: Usa e Corea del Sud accusano Kim Jong Un

Cresce la paura di una guerra nucleare: "Risponderemo in maniera responsabile e decisa"

L'inviato speciale degli Usa per la Corea del Nord, Sung Kim, è oggi a Seoul e ha lanciato un monito contro Pyongyang: gli Stati uniti riponderanno "in maniera responsabile e decisa" alle provocazioni del regime di Kim Jong Un, che ieri ha effettuato un altro test missilistico e che il mese scorso ha lanciato un missile intercontinentale balistico (ICBM). L'altolà viene in un momento particolare, visto che si teme che Kim Jong Un possa avere in programma un nuovo test nucleare.

"Gli invitati speciali di Washington e Seoul hanno sostenuto di aver concordato sulla necessità di una reazione "forte" al comportamento destabilizzante di Pyongyang. "E' estremamente importante per il suo consiglio di sicurezza dell'Onu inviare un chiaro messaggio alla Repubblica democratica popolare di Corea" ha affermato l'inviato americano.

