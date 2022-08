Nuovo Lamborghini Urus Performante, rivoluziona il segmento dei Super SUV

Automobili Lamborghini presenta Urus Performante e alza l'asticella della sportività e delle prestazioni dei Super SUV, con elementi di design che riflettono le incredibili capacità della nuova Urus su strada, pista e fondi irregolari.

Già al primo sguardo emerge con chiarezza uno stile potente come mai prima d'ora, che riafferma con forza l'ingegneria super sportiva racchiusa al suo interno.

Prima ancora della presentazione ufficiale, Urus Performante si è già aggiudicata un nuovo record nella categoria SUV di serie sul percorso della Pikes Peak International Hill Climb, tagliando il traguardo a 4.302 m (14.115 ft) in 10:32.064, battendo il precedente record del 2018 di 10:49.902.

“Urus Performante porta le incredibili prestazioni e il look inconfondibile del rivoluzionario Super SUV Lamborghini a raggiungere nuove vette, pur rimanendo lussuosamente versatile e offrendo l’esperienza di guida più coinvolgente di sempre, su strada e non solo. Il suo design rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di dinamismo su strada in quella che è già una vettura straordinaria” ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini. “Fin dal suo lancio Urus ha definito un nuovo standard. Dal DNA del design e dal talento tecnologico di Lamborghini è nato il primo Super SUV al mondo, con cui si è aperta una nuova era: Urus Performante sposta l'asticella ancora più in alto per l'intero segmento SUV.”

Fin dal primo sguardo, Urus Performante riecheggia di un dinamismo audace, aeronautico, sotto ogni punto di vista: ma non è solo il frontale a dominare la strada. Le linee pure, più nette e prominenti di cofano e paraurti sottolineano subito la sua vocazione supersportiva, mantenendo al contempo intatta l'innata eleganza della famiglia Urus. L'ampio uso di materiali compositi fa di Urus Performante la vettura con il maggior numero di elementi in fibra di carbonio per un SUV.

Con tagli profondi lungo le linee che arrivano fino al paraurti anteriore, il cofano con estrattori è realizzato in fibra di carbonio leggera nello stesso colore della carrozzeria o, come optional, in fibra di carbonio parzialmente a vista. Il tetto, anch'esso realizzabile su richiesta in fibra di carbonio, riprende modelli supersportivi Lamborghini come Huracán Performante e Super Trofeo.

Il paraurti anteriore e lo splitter in fibra di carbonio esibiscono linee inedite e risolute: nuove prese d'aria anteriori nere migliorano la capacità di raffreddamento del motore e permettono alla natura supersportiva di questo Super SUV di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità. Un nuovo condotto convoglia il flusso d'aria sulle ruote anteriori, seguendo lo schema di un design aerodinamico che mira a ridurre la resistenza, mentre la nuova presa d'aria sul cofano contribuisce all'efficienza aerodinamica complessiva e favorisce il raffreddamento del motore. Lo spoiler posteriore con pinne laterali in fibra di carbonio di nuova progettazione aumenta la deportanza posteriore di Urus Performante del 38%.

Nuove molle in acciaio abbassano il telaio di Performante di 20 mm, con una carreggiata più ampia di 16 mm, su cui passaruota maggiorati in fibra di carbonio abbracciano le nuove ruote leggere forgiate opzionali da 23” o da 22” con colonnette in titanio e pneumatici Pirelli.

Di profilo, le linee più basse di Urus Performante sono accentuate dal frontale prominente e da alettone e paraurti posteriori che ne aumentano la lunghezza complessiva di 25 mm. La sezione posteriore risulta altrettanto caratteristica in virtù del suo design, progettato per garantire prestazioni elevate. Lo spoiler posteriore con pinne in fibra di carbonio si ispira al look di Aventador SVJ e contribuisce a migliorare i livelli di deportanza.

Anche la parte inferiore del paraurti posteriore e il diffusore sono realizzati in fibra di carbonio, lo scarico sportivo Akrapovič in titanio leggero di serie sviluppa il caratteristico sound Lamborghini in base alla modalità di guida selezionata. Lo schema bicolore, come una livrea, mette in risalto il dinamismo di questo modello Performante: sul fondo del colore dominante spiccano dettagli come le maniglie nere delle porte, le prese aria sul cofano e lo spoilerino sul portellone in fibra di carbonio.

Gli interni della versione di serie sono in Alcantara Nero Cosmus, con cuciture dei sedili che compongono un nuovo motivo esagonale, “Performante Trim” (e ulteriori opzioni che prevedono anche interni in pelle). Soluzioni opzionali dedicate per colori e finiture includono l'estensione della Performante Trim a porte, rivestimento del tetto, schienale dei sedili e pannello posteriore, con ulteriori personalizzazioni Ad Personam con dettagli in fibra di carbonio opaca, maniglie porte rosse e battuta inferiore porta customizzata con logo Ad Personam. Il volante in pelle e Alcantara è rifinito in nero opaco mentre la finitura interna degli elementi in alluminio è in nero anodizzato. Scegliendo il pacchetto opzionale “Dark Package”, il trattamento nero opaco può essere esteso ad altri dettagli interni come le leve del “Tamburo”, il centro di controllo di Urus, che ospita comandi come il pulsante Start/Stop e il selettore delle modalità di guida. Una nuova veste grafica per l'interfaccia HMI, con un design dedicato a Urus Performante, caratterizza sia il display della console centrale che l'ampio arco del quadro strumenti.

La potenza di Performante è stata incrementata di 16 CV per arrivare a 666 CV, mentre il peso è stato ridotto di 47 kg, per ottenere il miglior rapporto peso-potenza nel suo segmento 3,2. Bastano 3,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 32,9 metri per passare da 100 km/h all'arresto completo. Urus Performante genera 850 Nm di coppia a regimi da 2.300 a 4.500 giri/min, con capacità di accelerazione longitudinale incredibili che portano a raggiungere una velocità massima di 306 km/h abbinata a reattività, manovrabilità e stabilità. L'efficienza aerodinamica è stata migliorata e la deportanza complessiva aumentata dell'8%. La ripartizione della coppia è stata ottimizzata grazie a un nuovo differenziale, che offre un incremento del rapporto da 3,16 a 3,4 in trazione e da 3,02 a 3,33 in fase di rilascio).

Gli pneumatici Pirelli P Zero (285/40 R22 e 325/35 R22) sono affiancati da un’evoluzione dei Pirelli P Zero Trofeo R, che risponde alle esigenze della Urus Performante: per la prima volta, il pneumatico semislick di Pirelli viene declinato sulle caratteristiche di un SUV e questa specifica variante è stata sviluppata in collaborazione con Lamborghini. Il risultato del lavoro condiviso è una accresciuta versatilità per offrire elevate performance sia su asfalto asciutto, con alte temperature ambientali, sia su superfici umide, con temperature più fredde.

Urus Performante consente a chi siede al volante di raggiungere un rapporto più stretto e diretto con la strada, grazie ad agilità e risposta migliorate e a una inclinazione decisamente sportiva. La ricalibrazione del sistema sterzante anteriore migliora la connessione con la strada con input precisi e feedback diretto. L'intervento più rapido delle ruote sterzanti posteriori aumenta l'agilità in curva, grazie anche alla ripartizione della coppia del differenziale posteriore sia su strade asfaltate sia sterrate.

Le modalità di guida riprogettate permettono di selezionare la configurazione perfetta per ogni situazione: in modalità STRADA, Urus Performante offre una guida all'insegna del lusso e del comfort, ottimo assorbimento delle asperità stradali. In modalità SPORT migliora invece la risposta dell'acceleratore, con le ruote sterzanti posteriori più agili alle basse velocità e stabili a quelle elevate; e un comportamento più neutro e cambiate più veloci rendono la guida più divertente: la configurazione più sportiva del telaio, che include nuove molle in acciaio più rigide e una regolazione specifica dell'ammortizzazione, massimizza il feedback per offrire un divertimento al volante davvero assoluto.

In modalità CORSA, a dominare è la personalità racing di Urus Performante, con una manovrabilità davvero eccellente: stabilità ad alte velocità, assenza di rollio in curva grazie anche alle barre antirollio attive e alla massima ammortizzazione, e uno scarico sportivo che ricorda a tutti – a bordo e non – che questa Lamborghini è la degna erede di grandi supersportive.

Accanto alle modalità di guida standard, su Urus Performante è stata introdotta la nuova modalità RALLY, che eleva la sportività e il divertimento di guida puro di questo Super SUV regalando emozioni coinvolgenti su strade sterrate. Il suo carattere sovrasterzante è amplificato dai sistemi antirollio e di ammortizzazione ottimizzati per superfici irregolari e più estreme in considerazione del nuovo sistema sospensivo, alzando l'asticella e definendo un nuovo livello di prestazioni per i Super SUV.



Il mercato cinese potrà apprezzare gli aggiornamenti tecnici offerti da Urus Performante con un motore da 640 CV per motivi di omologazione.

Prezzi al netto di tasse e consegna

Prime consegne ai clienti previste entro la fine del 2022

Italia 215.261 €

UK 170.260 GBP

Europa 218.487 €

USA 260.676 $

Cina3.297.290RMB (IVA inclusa)