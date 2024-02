Onlyfanser fa sesso in pubblico in un bar

Circola sui social il filmato, girato in un bar della provincia di Milano, della Onlyfanser Shinratensei98 mentre fa sesso in pubblico.

Sesso in pubblico in un bar, il pubblico la riprende e la acclama. E' quanto si vede in un video, diffuso in rete da alcuni spettatori, che sarebbe stato girato all'interno di un bar della provincia di Milano. Il filmato, divenuto di dominio pubblico, in poche ore è stato visualizzato da migliaia di persone diventando virale, tuttavia la creator stessa ha apprezzato la condivisione di questo filmato.

Nel filmato, che chiaramente non vi mostreremo, si vede dietro un primo piano di persone l'onlyfanser Shinratensei girata di schiena con dietro un ragazzo dal volto censurato fare sesso con lei. Il pubblico la acclama e lei continua senza problemi di fronte alla folla.

Un gesto esibizionista, che a detta della diretta interessata, l’avrebbe portata ad una multa da 20.000€ e a un allontanamento dal bar in questione, come dice nel video di spiegazioni successivo alla diffusione del filmato incriminato. Tuttavia l'onlyfanser non ritiene di aver fatto nulla di male e, anzi, accusa l'Italia di essere un paese retrogrado in cui non è possibile fare determinati gesti, che a detta sua non hanno nulla di sbagliato e sono stati puniti ingiustamente.