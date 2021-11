Oroscopo del weekend 13 novembre e 14 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 13 novembre e 14 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 13 novembre e domenica 14 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 13 NOVEMBRE - 14 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Il momento clou della Luna in Pesci di questo fine settimana per te è il trigono tra la luna nella tua ottava casa dell'intimità e il tuo pianeta dominante, Marte in Scorpione. Sei pieno di passione ed energia. La domenica, la Luna in Ariete approfondisce la tua autostima e ambizione in preparazione per la settimana a venire.

TORO OROSCOPO WEEK-END 13 NOVEMBRE - 14 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Pesci illumina la tua vita sociale mentre si concentra sulla tua undicesima casa dell'amicizia e degli affari sociali. La luna sestile al tuo pianeta dominante, Venere in Capricorno, nella tua nona casa di esplorazione venerdì pomeriggio. Un'incursione in un nuovo ristorante o in una mostra d'arte con la tua migliore amica è un uso perfetto di quel transito.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 13 NOVEMBRE - 13 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : L'influenza astrologica più potente per te questo fine settimana non è la Luna in Pesci congiunta a Nettuno, anche se ti godrai la spinta che ti dà in modo creativo. La tua più grande influenza è il tuo pianeta dominante, Mercurio in Scorpione, e la sua opposizione a Urano in Toro! Il tuo intelletto e la tua intelligenza salgono alle stelle, ma anche i sentimenti di irrequietezza e forse di ansia.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 13 NOVEMBRE - 14 NOVEMBRE 2021