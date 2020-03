Oroscopo del weekend 14 marzo e 15 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 14 marzo e 15 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 14 marzo e domenica 15 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Scorpione attiva la tua ottava casa di intimità venerdì e Plutone appassionato di sestili, quindi il romanticismo è sicuramente nel menu. La luna trigono Nettuno e il sole nella tua dodicesima casa di sogni e intuizione, dice presta attenzione ai tuoi sentimenti intestinali. Sabato, quando la luna si sposta nel Sagittario evidenziando la tua nona casa di avventura ed esplorazione, pianifica di uscire di casa, o forse anche fuori città. Fai qualcosa di nuovo o visita un posto in cui non sei mai stato prima.

TORO OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna in Scorpione attiva la tua settima casa di associazione venerdì e sabato, quando si trasferisce in Sagittario. Sottolinea la tua ottava casa dell'intimità, rendendolo un meraviglioso weekend per concentrarsi su connessione, romanticismo e amore che hai per il tuo partner. Non dimenticare i tuoi amici però! Venerdì c'è un bellissimo trigono a Nettuno e al sole nella tua undicesima casa di amicizia, quindi organizza un po 'di tempo con la tua tribù.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna nello Scorpione attiva la tua sesta casa di lavoro e trigona Nettuno e il sole in Pesci nella tua decima casa di carriera, rendendolo un giorno molto potente per l'autopromozione, il riconoscimento per il lavoro ben fatto e per prendere la temperatura emotiva del tuo lavoro ambiente. Sabato la luna si sposta nel sagittario spensierato attivando la tua settima casa di relazioni impegnate. Prendi in considerazione l'idea di organizzare una serata divertente e avventurosa che si addormenta e brunch il giorno successivo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna nello Scorpione di venerdì crea un grande trigono in Acqua con i tuoi pianeti natali in Cancro e il sole e Nettuno in Pesci, quindi potresti essere profondamente emotivo ed estremamente intuitivo; scegli la tua azienda con saggezza! Sabato la luna si sposta nel Sagittario e attiva la tua sesta casa di cura di sé e benessere. Dedichi così tanto tempo alla cura degli altri, oggi tocca a te. Pianifica una giornata al centro benessere o in spiaggia, o da qualche parte dove puoi rilassarti e fare solo te.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 14 marzo – 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna nello Scorpione di venerdì attiva la casa e la famiglia, rendendola un'ottima serata per infilarsi nel tuo nido e trascorrere del tempo con le persone che ami. Un pasto fatto in casa o un asporto consegnato colpisce la nota giusta dopo un'intensa settimana di lavoro. Sabato la luna si sposta nel Sagittario e mette in risalto la creatività e il divertimento nella tua carta. Estrai la vernice, l'argilla o il filo e lasciati rilassare e goditi la tua espressione creativa preferita.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Scorpione evidenzia la tua terza casa di comunicazione e apprendimento venerdì, infondendoti di intelligenza emotiva e percezione intuitiva. Sabato si trasferisce nel Sagittario e attiva la tua quarta casa di casa e famiglia e ti aiuta a concentrare le tue energie sul tuo nido e sulle persone che ami. Prenditi cura di quei progetti fai-da-te in casa che hai rimandato; lavorare in allineamento con l'energia lunare lo rende facile.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 marzo 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna nella Scorpione attiva la tua seconda casa di affari materiali venerdì, quindi dai un'occhiata al tuo budget, ai tuoi risparmi e alle tue entrate e assicurati che siano equilibrati e che lavorino in armonia tra loro. Sabato la luna si sposta nel Sagittario, attivando la tua terza casa di apprendimento, comunicazione e viaggi brevi. Fai un diario, lavora sul tuo blog, aggiorna i tuoi profili online e i social media o fai un breve viaggio fuori città per divertimento e piacere.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Scorpione attiva l'autostima e la fiducia in se stessi nella tua carta venerdì, sestile uno stellio di pianeti in Capricorno, rendendolo un giorno potente per portare avanti i tuoi progetti di lavoro e sentirti bene con la tua carriera e risultati. Sabato la luna si sposta nel Sagittario ed evidenzia la tua seconda casa di affari materiali e valori fondamentali. È un buon momento per rivedere i tuoi account e assicurarti di non sprecare soldi o addebitare costi per i servizi che non stai utilizzando.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La Luna in Scorpione mette in evidenza la tua dodicesima casa di sogni e stati alterati rendendoti più percettivo, sensibile e intuitivo del normale. Evita di indulgere in sostanze e comportamenti che creano dipendenza e starai bene. Sabato la luna si sposta nel vivace Sagittario, attivando la tua prima casa di fiducia in se stessi e autostima. Salta in giornata con entrambi i piedi, illumina la tua luce intensamente, rallegra gli estranei con la tua gioia di vivere e goditi la tua vita.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Scorpione attiva amicizia e impegni sociali nella tua carta venerdì, quindi considera di incontrare la tua tribù per un drink e una cena dopo il lavoro; tutti si divertiranno. Sabato la luna si sposta nella tua dodicesima casa di sogni, visioni e stati alterati, quindi concediti il ​​permesso di dormire fino a tardi, svegliati lentamente, ricorda i tuoi sogni, scrivili e rilassati dolcemente nel giorno. Ripeti la domenica e sarai pronto per la settimana a venire.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La Luna in Scorpione mette in evidenza la tua decima casa di carriera e successo ed è il sole e Nettuno nella tua seconda casa delle finanze. Presta attenzione ai tuoi sentimenti visivi e al senso intuitivo di ciò che sta succedendo riguardo al tuo lavoro e di come puoi sfruttare al meglio le opportunità che ti si presentano. Sabato la luna si sposta nel Sagittario e attiva l'amicizia e gli impegni sociali nella tua carta, quindi pianifica un po 'di tempo con la tua tribù e goditi le persone che ami.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 14 marzo - 15 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna dello Scorpione di venerdì attiva la tua nona casa della mente superiore, dell'avventura e del viaggio. Ciò non significa che devi partire per la Spagna o navigare in alto mare. Puoi visitare un'apertura d'arte, provare un nuovo ristorante o rompere il nuovo romanzo che hai salvato. Sabato la luna attiva carriera, successo e risultati nella tua carta, quindi dai un'occhiata a come stanno andando le cose per te in modo professionale. È sempre bene valutare e rimanere presenti nelle aree importanti della vita.