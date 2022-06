Oroscopo del weekend 18 giugno e 19 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 18 giugno e 19 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 giugno e domenica 19 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 GIUGNO – 19 GIUGNO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna dell'Acquario brilla luminosa nella tua undicesima casa dell'amicizia poiché la sua congiunzione con Saturno e la quadratura a Venere può aiutarti a notare un amico che sta attraversando un momento difficile. In alternativa, potresti incontrare una situazione difficile con qualcuno nella tua cerchia ristretta. La Luna dei Pesci di domenica e la sua congiunzione con Vesta possono portare un sogno profetico che può guidarti in avanti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 GIUGNO - 19 GIUGNO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo pianeta dominante, Venere in Toro, ha avuto un duro colpo questo fine settimana con un quadrato sia dalla luna che da Saturno. È comprensibile se non riesci a tollerare l'inanità e non hai l'energia emotiva per gestirla con la tua grazia normale oggi. La Luna dei Pesci questa domenica ripristina il tuo buon umore e il tuo amore per l'umanità.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 GIUGNO - 19 GIUGNO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Il trigono tra il Sole in Gemelli e la Luna in Acquario solleva la pesante energia della congiunzione Luna-Saturno, restituendo ottimismo e buon umore agli eteri e permettendoti di goderti la maggior parte del fine settimana. La Luna dei Pesci nel tuo settore professionale si unisce a Vesta e sottolinea il tuo desiderio di prenderti cura degli altri in modo professionale. Un sensitivo del percorso di vita può aiutarti a trovare il modo per farlo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 GIUGNO - 19 GIUGNO 2022