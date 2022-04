Oroscopo del weekend 2 aprile e 3 aprile per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 2 aprile e 3 aprile: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 2 aprile e domenica 3 aprile: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 2 APRILE - 3 APRILE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Con il sole, Mercurio, Chirone, Pallade e la Luna Nuova tutti in Ariete nella tua prima casa di te stesso, sei in missione per reinventare te stesso e la tua vita. Hai tutto ciò di cui hai bisogno per superare tutti gli ostacoli che si frappongono sulla via della vita che vuoi creare per te stesso e per la persona che vuoi essere. Un sensitivo del percorso di vita può aiutarti a assicurarti che stai andando nella migliore direzione possibile.

TORO OROSCOPO WEEK-END 2 APRILE - 3 APRILE 2022

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì, la Luna dell'Ariete fa sestile all'ambizioso Marte nel tuo settore di carriera e risultati, mentre sabato, la luna sestile a Venere nello stesso settore. La tua vita professionale è in fiamme nel migliore dei modi, quindi assicurati di sfruttare le opportunità che bussano alla tua porta. Il sabato pomeriggio e la domenica, la Luna del Toro ti infonde un senso di benessere terrestre.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 2 APRILE - 3 APRILE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo pianeta dominante, Mercurio in Ariete, è vivace questo fine settimana mentre si unisce al Sole dell'Ariete, sottolineando il tuo intelletto e arguzia, prima di unirsi a Chirone, richiamando vecchie ferite che ti fanno dubitare di te stesso, minando la tua autostima e rovinando il tuo capacità di comunicare e connettersi con gli altri. Se consideri questa come un'opportunità per guarire, sarai in grado di fare buon uso di questi transiti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 2 APRILE - 3 APRILE 2022