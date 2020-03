Oroscopo del weekend 21 marzo e 22 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 21 marzo e 22 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 20 marzo e domenica 20 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì la luna in Acquario attiva la tua casa dell'amicizia, quindi organizza la serata. Sabato la Luna dei Pesci sognante entra nella tua casa dei sogni e degli stati alterati, quindi dormi, svegliati lentamente, scivola nel giorno e, se puoi, trascorri un po 'di tempo nella natura. Il tuo pianeta dominante, Marte, è congiunto a Giove, quindi hai un sacco di energia ed energia; cercare modi positivi per condividerlo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì, la luna in Acquario evidenzia la tua carriera, quindi presta attenzione ai tuoi sentimenti intestinali e alla temperatura emotiva di quelli nel tuo ambiente di lavoro. Potrebbe essere necessario allontanarsi per ridimensionare una discussione, quindi non esitare a farlo. Sabato la luna si sposta nella tua undicesima casa di amici e impegni sociali, sollevando il morale e migliorando la tua creatività. Estrai i mezzi creativi che ami di più e goditi il ​​resto del tuo fine settimana.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Venerdì la luna in Acquario attiva l'espansione e l'apprendimento nella tua carta così come l'avventura, quindi pianifica qualcosa di divertente dopo il lavoro. Sabato la luna si sposta in Pesci congiungendo il tuo pianeta dominante, Mercurio. I tuoi pensieri e le tue parole sono intrisi di sentimento, un po 'come una salsa segreta, quindi hanno un forte impatto durante questo transito. Gioca con la scrittura di qualcosa o mescola media come collage e poesia e crea qualcosa: rimarrai deliziato dai risultati.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna dell'Acquario brilla nella tua ottava casa dell'intimità venerdì, quindi organizza un appuntamento notturno e lascia che le cose si svolgano romanticamente come non dovrebbero fare. Sabato la sfera lunare attiva la tua nona casa di espansione mentre si sposta in Pesci e congiunge vivace Mercurio e domenica nel mistico Nettuno. Il tuo intuito e le tue emozioni, che sono già forti, raggiungeranno il massimo storico. Se ti senti un po 'crudo ed esposto, ritirati nella natura; che calmerà i tuoi nervi frastagliati e ripristinerà la tua pace interiore.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO – 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna dell'Acquario attiva la tua settima casa di associazione venerdì e poi si trasferisce in Pesci sabato, mettendo in evidenza intimità e profonda connessione. Sabato, quando la luna è congiunta a Mercurio, comunicazione ed emozione si fondono, quindi se hai voluto condividere i tuoi sentimenti con la persona amata o parlare di qualcosa a cui tieni davvero, questo è il fine settimana per metterlo all'ordine del giorno .

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Acquario attiva la tua casa di auto-cura e benessere, dandoti la possibilità di verificare con te stesso e vedere come ti stai prendendo cura della tua salute o dove devi fare un lavoro migliore. Sabato la luna si sposta in Pesci e mette in evidenza le relazioni. Se ci sono conversazioni di cui hai bisogno o desideri avere, questo è il fine settimana per farlo, poiché la luna è congiunta a Mercurio e pensieri e sentimenti scorrono insieme come un bellissimo flusso.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 marzo 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : Venerdì la luna in Acquario attiva la creatività e il divertimento nella tua carta, quindi considera qualcosa di creativo e divertente dopo il lavoro. Sabato la luna si sposta in Pesci sensibili e intuitivi, attivando la tua sesta casa di salute e benessere. Dai un'occhiata alle tue abitudini e alle tue routine di auto-cura e apporta le modifiche necessarie se devi migliorare il tuo gioco di auto-amore.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna in Acquario attiva la tua quarta casa di casa e famiglia venerdì quindi considera di farne una notte con i tuoi cari. Sabato la luna si sposta in Pesci emotivi e mette in evidenza la tua quinta casa di espressione creativa e divertimento. Estrai il tuo mezzo artistico preferito e trascorri del tempo facendo qualcosa che ami. Goditi il ​​processo, il risultato finale è secondario.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: Venerdì, la luna in Acquario attiva la comunicazione, e sabato, quando la luna entra in Pesci, è congiunta a Mercurio e aumenta il desiderio di connessione emotiva e conversazione profonda. Pianifica un weekend romantico con qualcuno a cui tieni davvero e non rimarrai deluso.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna in Acquario attiva la tua seconda casa di affari materiali e ti incoraggia a dare un'occhiata ai tuoi valori e affari finanziari. Sabato, quando la luna si sposta in Pesci mistici ed emotivi, viene evidenziata la tua terza casa di comunicazione, che lo rende un fine settimana ideale per godersi un po 'di tempo libero con qualcuno a cui tieni. La congiunzione Mercurio / Luna aggiunge emozione alla tua comunicazione, quindi se hai voluto dire a qualcuno come ti senti, questo è il momento di farlo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: Venerdì la luna in Acquario attiva la tua prima casa di te e ti dà l'opportunità di rivedere la tua autostima e fiducia in te stesso. La luna è congiunta a Cerere, quindi se hai bisogno di un po' di comunicazione e di cura, non aspettare qualcun altro, concediti il ​​permesso di amare e prenderti cura di te stesso. Sabato quando la luna si sposta in Pesci le tue finanze sono evidenziate, quindi dai un'occhiata alle tue spese e ai tuoi risparmi e assicurati che siano in armonia con le tue entrate.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 21 MARZO - 22 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna in Acquario attiva la tua dodicesima casa di sogni e stati alterati venerdì, quindi scrivi i tuoi sogni quando ti svegli. Conservano le informazioni che troverai utili in seguito. Sabato la luna si sposta in Pesci e congiunge Mercurio, quindi Nettuno. Le tue emozioni, creatività e intuizione sono tutte aumentate questo fine settimana, quindi se hai bisogno di andare in letargo per gestire la tua maggiore sensibilità, allora concediti il ​​permesso di farlo.