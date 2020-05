Oroscopo del weekend 22 maggio e 24 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 22 maggio e 24 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 22 maggio e domenica 24 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: La Luna Nuova porta l'energia del rinnovamento nella tua terza casa di apprendimento, comunicazione e fratelli. Iscriviti al corso online a cui stai pensando o tira fuori il tuo diario e recuperalo, e per divertirti di più, illustralo! Se non riesci a disegnare, usa collage e immagini che trovi. Aggiorna i tuoi profili online, sito Web e social media. E se hai pensato di dover toccare la base con i tuoi fratelli, alza il telefono e chiama o FaceTime.

TORO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : La Luna Nuova porta nuovi inizi e pianta semi importanti nella tua seconda casa di affari materiali. È un fine settimana ideale per esplorare le tue finanze. Dai un'occhiata a cosa funziona, cosa no, dove è necessario apportare modifiche e aggiustamenti e magari anche iscriverti a un tutorial sugli investimenti. Gioca con idee e possibilità e segui quelle che si sentono divertenti e hanno più energia.

GEMELLI OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : La Luna Nuova illumina la tua prima casa di te e ti offre ogni tipo di possibilità in termini di direzione della vita, autostima e come vuoi camminare nel mondo. Questo transito è tutto incentrato su nuovi inizi e giocando con le idee con cui hai giocato, permettendo alla gioia di te stesso e della tua vita di mettere davvero radici e fiorire, ti allinei con questa energia di rinnovamento nei modi più potenti. Una lettura con un percorso psichico della vita può aiutarti mentre ti dirigi in nuove direzioni ed esplori nuove possibilità nella tua vita.

CANCRO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: La Luna Nuova si unisce a uno stellium di pianeti nella tua dodicesima casa di sogni e stati di coscienza alterati, illuminando la tua mente subconscia e creando un flusso di sogni, idee, ricordi e possibilità. Questi transiti sono progettati per aiutarti a crescere e dispiegare la tua vita in nuove direzioni, quindi quando hai lampi di possibilità e conoscenza, quando ti svegli con un sogno ancora nella tua consapevolezza, scrivili. Formano un percorso di pangrattato che puoi seguire verso una maggiore realizzazione e felicità. Una lettura con un Chiaroveggente può aiutarti a sostenere il tuo viaggio.

LEONE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : La Luna Nuova illumina la tua undicesima casa di affari umanitari e di amicizia, chiamandoti a esaminare i modi in cui puoi fare la differenza nella vita delle persone che ami, nonché i modi in cui puoi aiutare i gruppi, le cause e le organizzazioni in cui credi Questa è una richiesta di chiarimento per "essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Queste sono le parole di Gandhi e ha dato un meraviglioso esempio di questo. È tempo.

VERGINE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : La Luna Nuova in Gemelli si unisce a uno stellium di pianeti nella tua decima casa di carriera, risultati e obiettivi professionali. Chiarezza e consapevolezza uniscono opportunità e possibilità a questi transiti. Si tratta di piantare nuovi semi ed esplorare, almeno mentalmente, nuove direzioni. Sei innamorato della tua carriera? Ti soddisfa e ti dà gioia? Se la risposta è sì, allora sei sulla strada giusta. Se la risposta è no, inizia a fare brainstorming, fare rete e contattare le persone che possono aiutarti. Una lettura con un consulente di carriera psichica può supportarti nelle tue attività di carriera.

BILANCIA OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : La Luna Nuova si unisce a uno stellium di pianeti in Gemelli e attiva la tua nona casa di viaggio, espansione, filosofia e apprendimento superiore. In nessun modo puoi rimanere fermo questo fine settimana, né dovresti! Prova qualcosa di nuovo, qualcosa che non hai mai fatto prima, qualcosa che ti sfida e amplia i tuoi orizzonti. Iscriviti a un corso online, esplora la tua spiritualità o impara una nuova lingua. Ci sono così tante possibilità di crescita che potresti dover fare un elenco, quindi nulla si perde.

SCORPIONE OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : La tua ottava casa di intimità, sessualità e misteri nascosti è viva con la luce del sole, la Luna Nuova, Mercurio, Venere, Vesta e il nodo Nord questo fine settimana, quindi ora è il momento di discutere con il tuo partner, parlare delle tue risorse condivise e dei tuoi obiettivi comuni, esplorare nuove possibilità nella camera da letto e portare la tua relazione al livello successivo. Metti le braccia l'una intorno all'altra e sogna in grande. I semi del futuro sono piantati oggi.

SAGITTARIO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: La Luna Nuova si unisce a uno stellium di pianeti in Gemelli nella tua settima casa di associazione, dandoti l'opportunità di esplorare la tua relazione in nuovi modi, di contemplare nuove direzioni e possibilità, di avere grandi conversazioni e creare un progetto per il futuro che desideri avere insieme. Se sei single, questo vale ancora, ma nel contesto della creazione di una visione del partner e del tipo di relazione che desideri avere. Tutto inizia come un pensiero, è alimentato dall'emozione, dalla convinzione e dall'eccitazione, e poi si manifesta in forma fisica.

CAPRICORNO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Se trovi difficile rimanere fermi questo fine settimana, puoi ringraziare la Luna Nuova e uno stellium di pianeti nei Gemelli che attivano la tua sesta casa di salute e benessere. Sai cosa devi fare per prenderti cura di te stesso. Tutte quelle idee e possibilità che confluiscono nella tua consapevolezza sono briciole di pane che aprono la strada. Scegli quelli che si sentono fattibili, che trattengono un po 'di eccitazione e inizia. La Luna Nuova ha a che fare con nuovi inizi, quindi entra subito.

ACQUARIO OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Creatività e divertimento sono al centro di questo fine settimana quando la Luna Nuova e uno stellium di pianeti attivano la tua quinta casa. Immergiti. Estrai vernici, carboncini, fili, argilla o gesso; non c'è limite alla tua espressione creativa. Questa casa mette in luce anche i bambini e chi sa di più del divertimento di un bambino felice?

PESCI OROSCOPO DEL WEEK-END DAL 22 MAGGIO AL 24 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : La luna nuova in Gemelli e uno stellium di altri pianeti illuminano la tua casa e il settore familiare questo fine settimana, quindi preparati a riempire il tuo nido, provare nuove ricette e curare il giardino. Prendersi cura della propria tribù e immergersi in tutte le arti domestiche porta gioia e appagamento durante questo transito, quindi divertiti ad amare la vita che hai creato e tenditi con cura.