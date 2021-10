Oroscopo del weekend 23 ottobre e 24 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 23 ottobre e 24 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 23 ottobre e domenica 24 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 23 OTTOBRE - 24 OTTOBRE 2022

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Toro nella tua seconda casa del denaro venerdì ti fa occupare del tuo conto in banca e delle bollette. Un amico può chiedere un prestito, ma tu non sei obbligato a darlo. Per quanto strano possa sembrare, il denaro non risolve mai un problema di denaro. Sabato e domenica, la Luna Gemelli si armonizza con la tua energia Ariete, aiutandoti a capire quanto significhi per te la tua comunità, stimolandoti ad agire.

TORO OROSCOPO WEEK-END 23 OTTOBRE - 24 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Toro del venerdì illumina la tua prima casa del sé, illuminando la tua fiducia e aumentando la tua sensibilità al mondo che ti circonda. Il trigono a Plutone nella tua nona casa approfondisce la tua consapevolezza e il desiderio di saperne di più su ciò che ti interessa. Sabato e domenica, la Luna Gemelli mette in risalto la prosperità. Con l'opposizione al tuo pianeta dominante, Venere, potresti essere tentato di andare d'accordo per andare d'accordo, ma non accontentarti così facilmente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 23 OTTOBRE - 23 OTTOBRE 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : La meditazione e altre pratiche spirituali sono fruttuose il venerdì, con la Luna in Toro che illumina la tua dodicesima casa. Con il trigono al potente Plutone di venerdì pomeriggio, sarai in grado di arrivare in fondo a una situazione di vecchia data. Sabato e domenica, la Luna Gemelli ti regala ali di farfalla; sei in grado di svolazzare godendoti ogni fiore su cui atterri. Il trigono tra Mercurio e la luna è particolarmente dolce la domenica.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 23 OTTOBRE - 24 OTTOBRE 2022