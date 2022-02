Oroscopo del weekend 26 febbraio e 27 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 26 febbraio e 27 febbraio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 febbraio e domenica 27 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 FEBBRAIO - 27 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante, Marte, è in Capricorno e in congiunzione con Vesta, insieme alla luna questo fine settimana, riempiendoti di spinta, ambizione ed emozioni intense. La cosa migliore per tutti è che tu ti tenga occupato. Immergiti in attività fisiche che ti aiutano a gestire l'intenso flusso di energia che scorre attraverso di te. Il romanticismo è altamente favorito per te; Appoggiati alle serate con appuntamenti che incorporano attività divertenti che non sono solo la cena.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 FEBBRAIO - 27 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo pianeta dominante, Venere in Capricorno, congiunge sia Vesta che la luna questo fine settimana, sottolineando la tua creatività, amore per la bellezza e potente sensualità. La tua passione per l'arte e l'arredamento è materia di leggende e questi transiti ti invitano a concederti entrambi. Con una nona casa traboccante di pianeti Capricorno, lo stesso vecchio vecchio non ti soddisferà ora. Espandi i tuoi orizzonti, partecipa a inaugurazioni artistiche ed esplora nuovi luoghi.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 FEBBRAIO - 27 FEBBRAIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo pianeta dominante, Mercurio, si armonizza con Giove questo fine settimana, incoraggiandoti a uscire dalle tue abitudini e routine, abbracciare nuovi studi ed esperienze e connetterti con un'ampia varietà di persone e culture. La Luna del Capricorno si unisce a una pletora di altri pianeti del Capricorno nella tua ottava casa di misteri nascosti, approfondendo la tua sensibilità e intuizione e accendendo il tuo desiderio di intimità e connessione.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 FEBBRAIO - 27 FEBBRAIO 2022