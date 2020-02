Oroscopo del weekend 29 febbraio e 1 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 29 febbraio e 1 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Toro attiva la tua seconda casa di affari materiali. Con Urano volatile nel mix, mantieni le tue carte di credito nel tuo portafoglio e il tuo portafoglio al sicuro! Se devi spendere, mantieni il budget. Mercurio retrogrado mette in evidenza gli affari mistici e fa parte di uno stellio di pianeti in Pesci nella tua dodicesima casa. Questo spiega perché sei più sensibile del solito, perché le tue emozioni sono così forti e perché i tuoi sogni sono così potenti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La luna nel tuo segno del Toro attiva la tua prima casa di sé e, congiuntamente a Urano stravagante, ti supplica praticamente di scatenare il tuo eccentrico interiore e mostrare al mondo un lato molto meno conservatore di quanto non siano abituati a vedere! Uno stellio di pianeti in Pesci, incluso Mercurio retrogrado, attiva la tua undicesima casa di amicizia mentre sestile la luna. Unisciti alla tua tribù e goditi un viaggio nella memoria.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La luna in Toro attiva la tua dodicesima casa di affari mistici e congiuntamente Urano metafisico sta suscitando sogni, visioni, stati alterati di coscienza e il tuo subconscio. Questo transito è anche un sestile di pianeti dei Pesci, incluso Mercurio retrogrado, quindi raddoppia su emozioni e percezioni psichiche. La meditazione ti aiuterà a facilitare questo passaggio, così come scrivere sul tuo diario ed elaborare ciò che senti.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La luna in Toro attiva la tua undicesima casa di amici e incontri sociali; congiuntamente con il jolly Urano, potresti finire per trattare con un amico in crisi. Nessun problema, sei completamente attrezzato per gestire qualunque cosa ti capiti. La luna è uno stellio di pianeti in Pesci che attiva la tua nona casa di espansione e avventura, quindi esci di casa e vai a fare qualcosa che non hai mai fatto prima. Visita un'apertura d'arte, un nuovo ristorante o prova una nuova attività a cui stai pensando.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La luna in Toro attiva la carriera e i risultati nella tua carta e, congiuntamente all'agente del cambiamento Urano, ti invita ad essere preparato per qualsiasi sorpresa possa nascere dietro la curva. Presta attenzione ai tuoi bisogni e desideri emotivi e, se devi apportare cambiamenti nel tuo lavoro, lascia che questo sia ciò che ti guida. La tua intuizione è molto acuta e con uno stellio di pianeti in Pesci, incluso Mercurio retrogrado, sei più sensibile del solito. Invece di resistere, esploralo e vedi dove conduce.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La luna in Toro brilla di una luce intensa nella tua casa di espansione e avventura; congiuntamente Urano ti rende più propenso a correre rischi e saltare giù dalle scogliere di quanto la tua natura normalmente cauta ti permetta. Goditi la fretta, ma fai attenzione a non esagerare. Uno stellio di pianeti in Pesci, incluso Mercurio retrogrado, attiva la tua settima casa di associazione offrendoti l'opportunità di connetterti profondamente con la tua amata. Se hai avuto problemi a comunicare i tuoi sentimenti, questo cambierà con questo transito.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La luna in Toro evidenzia la tua ottava casa di intimità e misteri nascosti questo fine settimana. Urano congiunge la luna rendendo possibili incontri a sorpresa, quindi se senti un amante perduto da tempo o incontri il Principe Azzurro al supermercato, saprai chi ringraziare. Uno stellio di pianeti in Pesci, tra cui Mercurio retrogrado, evidenzia cura di sé e benessere. Dai un'occhiata da vicino a come ti prendi cura di te e della tua salute e apporta le modifiche necessarie, pronto.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La luna congiunta a Urano sta attivando la tua settima casa di associazione e relazioni impegnate in modo che le cose possano animarsi prima che il fine settimana sia finito. Se ci sono cose nella tua partnership che devono essere affrontate ma non ci sono state, si alzeranno per fare i conti con questo transito. Uno stellio di pianeti in Pesci, incluso Mercurio retrogrado, mette in luce la tua quinta casa di creatività, quindi estrai le tue pitture e le tue tele, o qualunque sia il tuo mezzo preferito di espressione creativa, tuffati e divertiti.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna in Toro è congiunta all'agente del cambiamento Urano nella tua sesta casa di lavoro. Preparati a sviluppi inaspettati e confida nel fatto che l'Universo abbia a cuore i tuoi migliori interessi, anche se le cose sembrano stridenti e incerte. Uno stellio di pianeti in Pesci, tra cui Mercurio retrogrado, mette in evidenza casa e famiglia questo fine settimana, quindi rivolgi la tua attenzione alla cura del tuo nido e dei tuoi cari. Le arti domestiche ti attirano e scoprirai che ti calmano e ti calmano in modo da poterti rilassare.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La luna in Toro in congiunzione con Urano attiva la creatività nella tua carta, quindi concediti il ​​permesso di giocare con nuove idee e possibilità e di correre dei rischi se si presentano. Uno stellio di pianeti in Pesci, incluso Mercurio retrogrado, attiva l'apprendimento e la comunicazione, quindi se c'è un libro che hai messo sullo scaffale fino a quando non hai il tempo di leggerlo, o una classe per cui vuoi iscriverti, questo è il fine settimana per quello.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La luna in Toro è congiunta a Urano che attiva casa e famiglia nella tua carta. Con Urano nel mix, aspettati l'inaspettato e sappi che hai tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare ciò che si svolge. Uno stellio di pianeti in Pesci, incluso Mercurio retrogrado, mette in luce la tua seconda casa di risorse materiali. Potresti voler dare una rapida revisione delle tue fatture e dei tuoi account per assicurarti che tutto sia in crescita.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 29 FEBBRAIO - 1 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna in Toro è congiuntamente all'agente del cambiamento Urano nella tua terza casa di comunicazione, apprendimento e viaggi brevi, che lo rende un fine settimana ideale per uscire dalla città o per seguire un corso o un seminario. Uno stellio di pianeti nel tuo segno di Pesci attiva l'autostima e la fiducia in se stessi nella tua carta. Mercurio retrogrado supporta dare un'occhiata a qualsiasi cosa o persona che potrebbe offuscare il tuo amore per se stessi in modo da poter decidere di renderli parte del tuo passato e non del tuo futuro.