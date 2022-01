Oroscopo del weekend 29 gennaio e 30 gennaio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 29 gennaio e 30 gennaio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 29 gennaio e domenica 30 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29 GENNAIO - 30 GENNAIO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì la Luna in Leone illumina la creatività nel tuo tema natale e l'opposizione a Giove implora un'espressione drammatica e creativa! La luna si sposta in Vergine venerdì sera, dove trascorre il resto del fine settimana illuminando la tua sesta casa della salute e della cura di sé. Se hai rimandato la programmazione di un massaggio o di un taglio di capelli, non procrastinare più. È tempo di coltivare te stesso e prepararti per le imminenti festività natalizie.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29 GENNAIO - 30 GENNAIO 2022

Oroscopo del weekend Toro : La famiglia è al centro dei riflettori puntati dalla Luna Leone nella tua quarta casa venerdì. L'opposizione al benevolo Giove assicura a tutti di godersi il tempo trascorso insieme. La luna si sposta nella Vergine terrestre per il resto del fine settimana. Il trigono con il tuo pianeta dominante, Venere in Capricorno, la domenica mattina è particolarmente propizio. Avrai voglia di uscire di casa e goderti la socializzazione e le vetrine.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29 GENNAIO - 29 GENNAIO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna del Leone di venerdì illumina la comunicazione, la connessione e la comunità nel tuo tema natale, rendendo questo un giorno ideale per socializzare. La luna si sposta nella Vergine terrestre e nella tua quarta casa di casa e famiglia il venerdì sera, dove rimane per il resto del fine settimana. L'opposizione della luna a Nettuno in Pesci la domenica riversa energia creativa nelle arti domestiche. Vai avanti e prova su strada una nuova ricetta!

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29 GENNAIO - 30 GENNAIO 2022