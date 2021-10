Oroscopo del weekend 30 ottobre e 31 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 30 ottobre e 31 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 30 OTTOBRE - 31 OTTOBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La tua creatività e il tuo amore per il divertimento sono evidenziati dalla Luna in Leone il venerdì e il sabato mattina, quindi concediti un po' di tempo per goderti semplicemente la vita. Il tuo pianeta dominante, Marte, si sposta in Scorpione sabato mattina, amplificando i tuoi desideri e la tua determinazione a raggiungerli. Tieni presente che non va mai bene usare o danneggiare qualcun altro nel perseguimento di ciò che vuoi, e starai bene.

TORO OROSCOPO WEEK-END 30 OTTOBRE - 31 OTTOBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna del Leone illumina la tua quarta casa di casa venerdì, triangolando il tuo pianeta dominante, Venere, sabato mattina presto. Goditi l'esplosione di energia creativa e artistica che questo transito offre giusto in tempo per Halloween. Marte si sposta in Scorpione, sestilando il Sabato della Luna in Vergine, portando un'infusione di energia vigorosa e potente alla tua relazione. Il trigono tra Urano e la Luna in Vergine di domenica aggiunge succo alla tua creatività e sicurezza.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 30 OTTOBRE - 30 OTTOBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Leone il venerdì e il sabato mattina illumina la comunicazione e la comunità nel tuo tema natale, ispirandoti a fare qualcosa di divertente e creativo per gli altri. Aiuta qualcuno con il suo costume di Halloween o raccogli caramelle per un vicino, saprai intuitivamente come usare questa energia. La Luna in Vergine si concentra sulla casa e sulla famiglia e il sestile a Marte in Scorpione ti fornisce energia illimitata per progetti, compiti e sogni.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 30 OTTOBRE - 31 OTTOBRE 2021