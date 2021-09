Oroscopo del weekend 4 settembre e 5 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 4 settembre e 5 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 4 settembre e domenica 5 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 4 SETTEMBRE - 5 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Creatività, romanticismo e passione sono evidenziati mentre la Luna in Leone transita attraverso la tua quinta casa. La luna si armonizza con la tua energia Ariete, quindi è probabile che tu sia la bella del ballo questo fine settimana. La Luna Nuova in Vergine il lunedì illumina la tua sesta casa dell'amore per te stesso, della salute e del benessere, quindi presta attenzione a quanto bene ti prendi cura dei tuoi bisogni.

TORO OROSCOPO WEEK-END 4 SETTEMBRE - 5 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : La tua casa e la tua famiglia sono abbracciate dalla Luna in Leone che transita nella tua quarta casa per gran parte del fine settimana. Le arti domestiche sono profondamente appaganti e sarai in grado di cancellare rapidamente le cose dalla tua lista di cose da fare. La domenica sera, la luna si sposta in Vergine e la luna nuova di lunedì illumina la tua sesta casa di salute, benessere e amore per te stesso.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 4 SETTEMBRE - 4 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La comunicazione è sottolineata nel tuo tema dalla Luna Leone nella tua terza casa, e il trigono tra Mercurio e Saturno il sabato sera approfondisce la tua capacità di connetterti con coloro a cui tieni. La Luna in Vergine illumina la tua quarta casa della casa e della famiglia e la Luna Nuova del lunedì ti invita a piantare semi, letteralmente e simbolicamente, con un occhio al raccolto che ci aspetta.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 4 SETTEMBRE - 5 SETTEMBRE 2021