Oroscopo del weekend 5 marzo e 6 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 5 aprile e 6 marzo : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 5 marzo e domenica 6 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5 MARZO - 6 MARZO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Tra la luna in Ariete e il tuo pianeta dominante, Marte, entrando in Acquario, sei pieno di energia, visione e passione. La congiunzione con Venere fa ben sperare per il romanticismo e l'amicizia. La congiunzione tra la luna e Giove attiva il tuo lato più morbido mentre questo transito fa corte nella tua dodicesima casa di amore e spiritualità universali.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5 MARZO - 6 MARZO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Venere, viaggiando con Marte, entra in Acquario, aumentando il tuo desiderio di indipendenza e attivando il tuo settore professionale. La nuova tecnologia, il networking con nuove persone e l'adozione di nuove idee sono tutti sottolineati da questo transito. La luna si sposta nel tuo segno la domenica mattina, aiutandoti a radicarti e prepararti per la settimana a venire.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5 MARZO - 6 MARZO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Sabato mattina, la Luna dell'Ariete sestile con Mercurio, dando il via alla giornata con una dose di saggezza e maturità. La luna attiva l'amicizia e l'umanitarismo nel tuo tema natale, quindi cerca dei modi per prenderti cura degli altri. La congiunzione Venere/Marte nella tua nona casa di avventura richiede di individuare il passaporto e fare le valigie. Ampliare i propri orizzonti è essenziale.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5 MARZO - 6 MARZO 2022