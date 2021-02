Oroscopo del weekend 6 febbraio e 7 febbraio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 6 febbraio e 7 febbraio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 6 febbraio e domenica 7 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Affronta le tue responsabilità venerdì così puoi rilassarti e goderti l'energia divertente e armoniosa che la luna in Sagittario porta sabato. La tua nona casa di espansione è sottolineata dai sei pianeti in sestile della Luna Sagittario in Acquario; esci di casa e spendi un po 'dell'energia che questo transito porta. Sia che tu vada a pescare sul ghiaccio o che fai una lunga corsa, ti sentirai più felice quando avrai finito di quanto non facevi prima di intraprendere la tua avventura. Domenica la luna in Capricorno evidenzia la tua carriera.

TORO OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Le relazioni sono evidenziate nel tuo grafico questo fine settimana con la luna che attiva la tua settima casa di partnership e la tua ottava casa di intimità e risorse condivise. Il tuo pianeta dominante, Venere, è in quadratura con Urano e congiunge Saturno, quindi sei particolarmente sensibile a qualsiasi cosa o a chiunque limiti la tua libertà, l'autoespressione o cerchi di essere il tuo capo. Non sentirti in colpa per aver dato di gomito a qualcuno se cerca di controllarti, se lo merita!

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Sagittario si concentra nella tua settima casa di collaborazione per la maggior parte del fine settimana, e il quadrato di Venere da Urano e la congiunzione con Saturno sono potenti influenti per il cambiamento. Potresti essere tentato di scrollarti di dosso i sentimenti di disagio che stanno emergendo, ma non funzionerà. Una pentola a pressione deve rilasciare il vapore accumulato o ci sarà un'esplosione. Affronta quello che sta succedendo e parlane. Allora forse il risultato sarà positivo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La creatività è stimolata dalla Luna in Scorpione di venerdì e dal sestile a Venere dalla Luna in Sagittario. Mentre la luna attiva la tua sesta casa di salute e benessere e sestile altri cinque pianeti nella tua nona casa, hai l'energia per affrontare i cambiamenti dello stile di vita di cui volevi prenderti cura. Acquista cibo più sano, compra un boccone e dormi di più. Prendersi cura degli altri è la tua specialità; sei un fantastico nutritore. Ma ora è il momento per un po' di cura di sé e di auto-cura.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO – 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Sagittario si armonizza con la tua ardente energia del Leone, attivando la tua quinta casa di passione e sestile uno stellium di pianeti nel tuo settore di partnership. Le relazioni sono sotto i riflettori e con Urano quadrato a Venere stai ridefinendo ciò che vuoi da un partner, così come il tipo di partner che vuoi essere. Sei diventato troppo grande per quello che eri, ora è il momento di diventare chi vuoi essere. Puoi trovare un modo per unire libertà, indipendenza, impegno e sicurezza.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : La casa e la famiglia sono sotto i riflettori della Luna Sagittaria e il sestile uno stellium di pianeti nel settore della tua carta che governa abitudini, routine, salute e benessere. Prendersi cura degli altri ti viene naturale, prendersi cura di te stesso richiede uno sforzo maggiore. Ci sono routine di stile di vita che puoi cambiare che rendono la tua vita e la tua capacità di amare e prenderti cura di te stesso più facili da realizzare? Con il quadrato tra Nettuno e la luna potresti imparare qualcosa di sconvolgente su una persona cara.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: Avrai bisogno di uscire di casa e divertirti come l'eccesso di energia della Luna Sagittario nella tua terza casa di brevi viaggi sestili uno stellium di pianeti in libertà che amano l'Acquario. La noia è dolorosa per te sotto questi transiti, quindi non cercare nemmeno di stabilirti. La tua creatività è evidenziata, quindi tuffati nei progetti creativi che hai messo nel dimenticatoio, visita un negozio di artigianato e fai scorta di provviste.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO – 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : Il venerdì inizia con la Luna in Scorpione che evidenzia la tua autostima e poi si sposta in Sagittario sottolineando i tuoi valori fondamentali e le tue finanze. La luna in Sagittario sestile sei pianeti nella tua casa e nel settore familiare, quindi preparati a portare la tua concentrazione e attenzione sul tuo nido e sui tuoi cari. Il quadrato da Urano a Venere ti fa desiderare più libertà, quindi esplora come puoi crearlo per te stesso. Ricorda, non sei responsabile della felicità di un altro adulto. Quel lavoro appartiene a loro.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Presta attenzione ai tuoi sogni quando ti svegli venerdì mattina, poiché la Luna in Scorpione illumina la tua dodicesima casa di affari mistici. A metà mattina la luna si sposta in Sagittario, attivando la tua prima casa del sé e sestinando uno stellium di pianeti in libertà che amano l'Acquario nel settore dei tuoi viaggi brevi. Avrai un sacco di energia, quindi trova cose divertenti da fare, compresi i modi in cui puoi pagare atti di gentilezza in avanti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: Il venerdì inizia con la Luna in Scorpione che brilla sulle tue amicizie, quindi tocca la base con un amico e guarda come stanno reggendo. La luna si sposta in Sagittario dove trascorre la maggior parte del fine settimana evidenziando i sogni, gli affari mistici e la mente subconscia. Piuttosto che combattere questa influenza, pensa a come Albert Einstein ne ha tratto il massimo nella sua vita, quindi sforzati di fare lo stesso se non nel tuo modo unico. Domenica pomeriggio riacquisti la stabilità mentre la luna scivola nel Capricorno.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna Sagittaria illumina la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali, quindi contatta la tua tribù e pianifica modi sicuri per trascorrere del tempo insieme. Avete tutti bisogno della connessione e del divertimento offerti dalle vostre amicizie. La luna sestila uno stellium di pianeti nel tuo segno Acquario, attivando la tua prima casa del sé. Stai reinventando chi sei e come vuoi camminare nel mondo.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 6 FEBBRAIO - 7 FEBBRAIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Con la Luna Sagittaria che illumina la tua decima casa, hai l'opportunità di rivisitare i tuoi obiettivi e vedere se sono ancora allineati con la tua Anima o se hai bisogno di apportare modifiche. I sestili a uno stellium di pianeti in libertà che amano l'Acquario nella tua dodicesima casa della mente subconscia e degli affari mistici possono essere un punto di svolta. La tua visione della vita e di ciò che è importante è in fase di revisione e il tuo desiderio di libertà cresce ogni giorno più forte.