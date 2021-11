Oroscopo del weekend 6 novembre e 7 novembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 6 novembre e 7 novembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 6 novembre e domenica 7 novembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 6 NOVEMBRE - 7 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : L'ottimismo e il fuoco della Luna in Sagittario ti ispirano a spiegare le ali e provare cose nuove questo fine settimana. Il sestile tra la luna e Saturno nella tua undicesima casa dell'amicizia rende indispensabile trascorrere del tempo con la tua tribù. Ricorda, l'ora legale termina nelle prime ore della domenica mattina. Guadagni un'ora in più, che ti consente di dormire senza sensi di colpa, quindi divertiti.

TORO OROSCOPO WEEK-END 6 NOVEMBRE - 7 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo pianeta dominante, Venere, è in movimento questo fine settimana, scivolando nel terrestre Capricorno e armonizzandosi con la tua energia del Toro. Preparati a dare vita alle tue visioni creative! La Luna in Sagittario aggiunge profondità alle tue percezioni e connessioni emotive, invitandoti a guardare le risorse che condividi con gli altri. Il sestile a Saturno ti aiuta ad assicurarti che tutto sia come dovrebbe essere.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 6 NOVEMBRE - 6 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è vivace questo fine settimana, entrando nello Scorpione emotivo e percettivo e nella tua sesta casa della salute e del benessere. È tempo di mettere la cura di sé in cima alla tua lista di cose da fare. La Luna in Sagittario ti offre importanti lezioni di relazione, soprattutto perché si affianca al Nodo Sud della luna. È ora di rompere le vecchie abitudini che fanno più male che bene.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 6 NOVEMBRE - 7 NOVEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Cancro : Il tuo pianeta dominante, la luna, è un globo di luce occupato questo fine settimana, che si muove attraverso tre segni diversi prima che tutto sia detto e fatto! Il sestile mattutino del venerdì con Nettuno inizia il weekend con brillantezza e creatività. L'ardente Luna del Sagittario ti galvanizza verso la cura di te stesso e, domenica, la Luna in Capricorno risplende sull'amore mentre si congiunge a Venere nella tua settima casa di collaborazione.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 6 NOVEMBRE – 7 NOVEMBRE 2021