Oroscopo del weekend 7-9 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 31 luglio e 2 agosto : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 31 luglio e domenica 2 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del week-end Ariete: Dio mio, sei in fiamme da dentro questo fine settimana! Il governatore della tua carta, Marte, è in Ariete ed è raggiunto dalla volatile Luna in Ariete nella tua prima casa del sé. La cosa migliore che puoi fare per gestire e moderare tutta questa energia ardente è lanciarti in un'attività fisica estrema. Quasi non importa quello che fai, fintanto che ti eserciti e ti esaurisci fisicamente.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Toro: Il tuo subconscio è acceso come un falò con la luna e Marte congiunto all'Ariete nella tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici. Con il trigono di Mercurio venerdì, presta molta attenzione al tuo intuito e ai tuoi sentimenti viscerali e, naturalmente, ai tuoi sogni. Sei estremamente sensibile durante questo transito e sei sintonizzato su regni non fisici; i tuoi sensi spericolati formicoleranno.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli: La concentrazione di Aries Fire nella tua undicesima casa di amicizia, incontri sociali, gruppi e affari umanitari attiva la tua relazione con l'ordine sociale più ampio e ti incoraggia a uscire dai tuoi circoli personali questo fine settimana e ad entrare in un ambiente più ampio. Trascorri del tempo con la tua tribù o cerca opportunità di volontariato per una causa o un'organizzazione in cui credi. Ognuno di noi ha un fuoco nel cuore che ci collega a una realtà più grande, questo fine settimana mette in risalto la tua.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Cancro: La tensione interiore è probabile con i quadrati dei tuoi pianeti natali in Cancro dalla luna e Marte in Ariete, nonché un'opposizione a uno stellium di pianeti in Capricorno. Se ti senti sopraffatto ed emotivamente sfinito, prenditi del tempo per te stesso. La natura è particolarmente curativa e radicale per te, quindi vai in spiaggia, al parco o su una coperta a terra sotto l'albero nel tuo cortile. Esci e lascia che Madre Terra si trovi in ​​equilibrio e ti ripristini.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Leone: Mercurio in Leone si unisce al sole e illumina la tua prima casa del sé dove trina la luna in Ariete nella tua nona casa della mente superiore, dell'espansione e dell'avventura. Questo è un transito così divertente, quindi tuffati! Porta il tuo io favoloso nel mondo (in sicurezza) e incontra nuove persone, esplora nuovi posti e prova nuove cose. La crescita personale non deve essere una faccenda arida e polverosa, può facilmente riguardare la gioia che segue la scoperta.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Vergine: La Luna in Ariete si unisce a Marte nella tua ottava casa di risorse condivise, intimità e connessione profonda. Se la tua atmosfera sexy e la tua libido sembrano forti in questo momento, puoi dare credito a questo transito. Contatta la tua persona speciale e inizia un appuntamento romantico. Il trigono di Mercurio nel caloroso Leone alla luna venerdì evidenzia una grande comunicazione. Costruisci su quella base e non puoi sbagliare.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: C'è un falò nella tua settima casa di associazione mentre la Luna Ariete si avvicina a Marte. Questo può creare il calore della passione e offrirti maggiore intimità e connessione con la persona amata o il contrario. Se invece di passione, irritabilità e discussioni scoppiano, allontanati e prendi un po 'di spazio. Questo non è qualcosa che puoi forzare o forzare ad andare in una direzione diversa. Domenica sera la Taurus Moon facilita notevolmente le cose.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione: C'è un concentrato di energia ardente questo fine settimana nella tua sesta casa di benessere e cura di sé con la luna in Ariete che si unisce a Marte. Questo transito praticamente insiste affinché tu dia un'occhiata alle tue abitudini, routine e stile di vita e, se ci sono miglioramenti da apportare, hai l'energia a portata di mano per attuare il cambiamento. Se non altro, lascia che questo transito ti aiuti e ti aiuti ad aumentare il tuo esercizio fisico. Da lì prenderà il sopravvento l'effetto domino.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La Luna Ariete si unisce a Marte nella tua quinta casa di creatività e divertimento e si armonizza con i tuoi pianeti natali in Sagittario, così come il sole e Mercurio in Leone. Sei solo una grande palla di fuoco felice e la tua gioia di vivere è contagiosa. Estrai le tue pitture, la tela, l'argilla o il filato e rendilo un giorno intero di espressione creativa ed esplorazione.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: Tutta quell'energia infuocata generata dalla luna e da Marte in Ariete è uno stellio quadrato di pianeti Capricorno così come i tuoi pianeti Capricorno natali e può sembrare una nuvola di zanzare che ronza intorno a te nel cuore della notte. Invisibile ma sconcertante, fastidioso ed estenuante. Questa energia sta attivando casa e famiglia nella tua carta, quindi è lì che dovresti concentrarti. Tuffati nelle arti domestiche e prenditi cura del tuo nido.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La tua terza casa di comunicazione, apprendimento e breve viaggio è attivata dalla luna e da Marte in Ariete ardenti, quindi se non puoi stare fermo questo fine settimana, questo è probabilmente il motivo. Invece di combatterlo, perché non farlo? Fai una breve gita fuori città, prepara un picnic, esci e fai qualcosa di divertente. Porta con te un gioco da tavolo o un puzzle (cruciverba e conteggio del sudoku) e fai uscire un po 'di quell'energia mentale in eccesso in modo da poterti rilassare completamente.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 9 AGOSTO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La tua seconda casa degli affari materiali è attivata dalla Luna e da Marte dell'Ariete. Potresti essere tentato di spendere come un matto, ma siediti invece sulle tue mani! Tutta quell'energia cardinale richiede azione, ma questo non significa che devi fare acquisti. Usalo per rivedere i tuoi account, assicurati di utilizzare gli abbonamenti per i quali stai pagando, dai un'altra occhiata al tuo budget e vedi se devi rivedere qualcosa. Guarda i tuoi obiettivi finanziari a lungo termine e vedi se tutto è sulla buona strada e, in caso contrario, agisci e apporta le modifiche.

