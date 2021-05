Oroscopo del weekend 8 maggio e 9 maggio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 8 aprile e 9 maggio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 8 maggio e domenica 9 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Ariete ti rende regale per un giorno o per il fine settimana, a seconda dei casi. Sei pieno di passione, ambizioni e un chiaro senso di ciò che vuoi fare e realizzare. Venere in Gemelli attiva la tua terza casa di comunicazione e apprendimento e ti vengono in mente le lezioni e i seminari che avevi intenzione di seguire. Non c'è tempo come il presente, quindi iscriviti e fai partire la palla.

TORO OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Ariete risplende nella tua dodicesima casa dei sogni per tutto il fine settimana. Per trarre il massimo beneficio dal fine settimana potresti concentrarti su questioni mistiche ed emotive. Venere, il tuo pianeta dominante, lascia il tuo segno e si sposta nei Gemelli. Entro domenica sentirai tutti gli effetti di quel transito mentre la tua seconda casa degli affari materiali e della prosperità si accende con la sua presenza.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Ariete si armonizza con la tua energia Gemelli e illumina l'amicizia nel tuo tema e sestile il tuo pianeta dominante, Mercurio. Una conversazione fantastica e appagante è indicata da questo transito, quindi trova il tempo per la tua tribù di spiriti affini. Venere si sposta nei Gemelli e illumina la tua prima casa di sé, sottolineando la tua attrattiva, intelligenza, curiosità e meraviglioso senso dell'umorismo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Ariete brilla brillantemente nella tua decima casa di carriera e il sestile con Saturno genera concentrazione, approfondimento e rafforzamento delle tue capacità imprenditoriali. Il trigono al benevolo Giove crea fortuna e opportunità finanziarie. Anche se è il fine settimana, potresti voler occuparti di questioni di carriera, poiché la tua vita professionale potrebbe trarne grandi benefici. Venere si sposta nei Gemelli e illumina la tua dodicesima casa dei sogni.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO – 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : La Luna in Ariete si armonizza con la tua energia del Leone e illumina la tua nona casa della mente superiore e dell'espansione. Venere si sposta in Gemelli nella tua undicesima casa della metafisica e sottolinea quel tema. L'amore per l'apprendimento e le nuove esperienze, la curiosità e il bisogno di stimoli ed espansione vanno di pari passo e ti fanno andare avanti. Qualsiasi tendenza a stare fermi scompare e sei entusiasta di vedere cosa succede dopo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine: La Luna in Ariete illumina la tua ottava casa di misteri nascosti, aumentando la tua sensibilità emotiva e le percezioni psichiche. Con il sestile al comunicativo Mercurio, potresti anche avere un'esperienza medianica; una guida, un insegnante o un antenato può fare la sua comparsa, quindi non aver paura. Venere si trasferisce in Gemelli vivaci e spensierati e la tua carriera fa un balzo in avanti. Le opportunità si presentano e dovrai fare una scelta.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna in Ariete illumina la tua settima casa di collaborazione e impegno e il sestile con Mercurio fa ben sperare per un'eccellente comunicazione e conversazione. Il tuo pianeta dominante, Venere, si muove nei vivaci Gemelli e si armonizza con la tua energia della Bilancia, sollevando il tuo spirito, espandendo la tua consapevolezza, aumentando la tua gioia e accendendo il tuo desiderio di imparare e crescere. Segui quelle briciole di pane!

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO – 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna in Ariete illumina la tua sesta casa di lavoro e cura di te stesso, rendendo evidente cosa funziona bene e cosa no. Il sestile a Mercurio ti dà l'energia positiva di cui hai bisogno per una conversazione importante. Venere si muove nei Gemelli edificanti e illumina la tua ottava casa di risorse condivise e intimità. Saprai da come ti senti se devi restare o andare. Ascolta e abbi fiducia in te stesso.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna in Ariete si armonizza con la tua energia Sagittaria e illumina la tua quinta casa di creatività e passione. Hai tutta l'energia di cui hai bisogno per portare i tuoi progetti preferiti al livello successivo. Venere si sposta nei Gemelli e attiva la tua settima casa di collaborazione. Sa quello che vuole ed è chiara su dove stanno le cose. Ascolta la sua saggezza e lascia che ti guidi.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La tua vita familiare riceve il pieno focus della focosa Luna in Ariete e il sestile con Mercurio ti consente di parlare delle cose che devono essere affrontate. Anche se potrebbe non essere facile sollevare le cose, la conversazione deve avvenire. Venere si sposta nei Gemelli e porta luminose benedizioni alla tua sesta casa di lavoro. La sua apertura e spensieratezza sono una boccata d'aria fresca, quindi non combattere i cambiamenti che porta.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario: La Luna in Ariete si armonizza con la tua energia dell'Acquario illuminando la tua terza casa di apprendimento e comunicazione. Venere si sposta nei Gemelli, attivando la tua quinta casa della creatività. La tua curiosità aumenta, il tuo desiderio di esplorare, crescere e imparare cose nuove si espande e all'improvviso hai una chiara comprensione di ciò che desideri. La collaborazione tra la tua voglia di comunicare e quella di esprimerti in modo creativo apre nuove porte e inizia un nuovo capitolo nella tua vita.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 8 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: La Luna in Ariete illumina la tua seconda casa di denaro e il sestile con Mercurio, Saturno e Giove fa ben sperare per aumentare la tua prosperità. Prendi le misure necessarie per saperne di più sulle questioni finanziarie in modo da poter prendere le redini e guidare nella direzione che ritieni sia la migliore. Venere si sposta nei Gemelli e illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, rendendo la tua dimora più gioiosa e nutriente.