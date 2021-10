Oroscopo del weekend 9 ottobre e 10 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 9 ottobre e 10 ottobre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 9 ottobre e domenica 10 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 9 OTTOBRE - 10 OTTOBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Il tuo pianeta dominante, Marte, sta battendo forte il suo tamburo questo fine settimana mentre unisce le forze con il sole e Mercurio, tutti in Bilancia. La tua fiducia è al settimo cielo, così come la tua vitalità fisica, e tutti sono resi ancora più forti mentre si armonizzano con la Luna in Sagittario. Hai bisogno di uno sforzo fisico per evitare di bruciare spontaneamente, quindi affidati a sforzi atletici e duro lavoro.

TORO OROSCOPO WEEK-END 9 OTTOBRE - 10 OTTOBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo pianeta dominante, Venere, è congiunto alla luna in Sagittario, solleva il tuo spirito, calma le tue emozioni e stimola la tua creatività epica, specialmente dentro e intorno alla tua casa. Il sole, Marte e Mercurio in Bilancia attivano la tua sesta casa della salute e del benessere, dandoti l'impulso di cui hai bisogno per smettere di girare le ruote e apportare importanti cambiamenti alle tue abitudini e al tuo stile di vita.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 9 OTTOBRE - 9 OTTOBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo pianeta dominante, Mercurio in Bilancia, è congiunto al sole e a Marte nella tua quinta casa di creatività e passione, aggiungendo carburante per missili alle tue parole e alla tua comunicazione. Sei abbastanza persuasivo, soprattutto quando si tratta di amore e romanticismo. La congiunzione tra la Luna in Sagittario e Venere nella tua settima casa di associazione aggiunge ancora più carburante a quel fuoco.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 9 OTTOBRE - 10 OTTOBRE 2021