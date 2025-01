Oroscopo della settimana dal 27 gennaio 2025 al 2 febbraio 2025 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Ariete : Una spinta alla tua consapevolezza sociale sarà il dono di Mercurio che transita in Acquario nel tuo regno comunitario lunedì (fino al 13 febbraio), insieme alla Luna Nuova in Acquario mercoledì. Comunicare con gli amici, partecipare ad attività di gruppo e forse essere coinvolti in una questione sociale o politica amplierà la tua esperienza. Fai solo attenzione alla combattività con Plutone sulla scena martedì e mercoledì. Questo fine settimana, potresti ritrovarti a ricordare (o fantasticare!) sull'amore mentre la luna si allea con Venere congiunta a Nettuno negli idealistici Pesci. Una connessione spirituale da una vita precedente potrebbe giungere alla tua attenzione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Toro : Uscire e promuovere/condividere i tuoi talenti è il tema di questa settimana, mentre Mercurio transita in Acquario nel tuo regno pubblico lunedì (fino al 13 febbraio), seguito dalla Luna Nuova in Acquario mercoledì. Questo è il momento ideale per entrare in contatto con i tuoi contatti per scoprire opportunità di usare le tue capacità. Anche le promozioni e la pubblicità ti aiuteranno a raggiungere il successo. Fai solo attenzione a non scontrarti con le autorità martedì e mercoledì, quando Mercurio si fonde con il testardo Plutone. Questo fine settimana, sarai attratto da un amico o un gruppo che ispira la tua spiritualità o creatività, mentre la luna si allea con il tuo governatore Venere congiunto a Nettuno in Pesci. Incontrare qualcuno che non è ciò che sembra potrebbe essere il lato negativo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Gemelli : La tua coscienza superiore è al centro della scena. Mercurio in transito in Acquario lunedì (fino al 13 febbraio) e la Luna Nuova in Acquario mercoledì illumineranno il tuo regno di spiritualità ed esplorazione. Impegnarti nelle tue pratiche spirituali risveglierà la tua connessione con lo Spirito. Potresti anche sentire l'urgenza di studiare un argomento che risuona con la tua anima. L'insensibilità alle convinzioni di qualcun altro può essere il lato negativo di una congiunzione Mercurio-Plutone martedì e mercoledì. Questo fine settimana, Venere congiunta all'etereo Nettuno in Pesci potrebbe innescare messaggi contrastanti (o addirittura sconcerto) in una relazione. Sintonizzarsi con la tua intuizione ti aiuterà a fare chiarezza.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Cancro : Analizzare i tuoi sentimenti più intimi è il tema di questa settimana. Mercurio in transito in Acquario lunedì (fino al 13 febbraio) e la Luna Nuova in Acquario mercoledì faranno luce su una convinzione o un'emozione che devi esaminare e rilasciare. La meditazione può aiutarti a entrare in contatto con il tuo mondo interiore. Sii consapevole del gioco delle accuse martedì e mercoledì quando Mercurio si fonde con il sovversivo Plutone. Questo fine settimana, l'amore può essere beato finché rimani centrato su chi sei. La luna che si unisce a Venere congiunta a Nettuno in Pesci può ispirare la ricerca di un'anima gemella, ma con Nettuno sulla scena, perdersi in qualcun altro può essere il lato negativo.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Leone : Gli specchi delle relazioni possono essere illuminanti questa settimana. Mercurio in transito in Acquario nel tuo regno di coppia lunedì (fino al 13 febbraio) e la Luna Nuova in Acquario mercoledì metteranno sul tuo cammino persone che incarnano una qualità che hai tu stesso, ma di cui potresti non essere consapevole. Inoltre, le tue parole potrebbero portare un ammiratore o energizzare la tua relazione attuale. Fai solo attenzione a uno scontro di volontà quando Plutone è sulla scena martedì e mercoledì. Questo fine settimana, potresti sentirti insolitamente vulnerabile quando si tratta di amore poiché una sensibile congiunzione Venere-Nettuno in Pesci illumina il tuo regno di guarigione. Anche la tua intuizione potrebbe essere risvegliata.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Vergine : La connessione tra la tua vita quotidiana e il tuo benessere verrà messa a fuoco questa settimana. Mercurio in transito in Acquario lunedì (fino al 13 febbraio) e la Luna Nuova in Acquario mercoledì possono motivarti a modificare il tuo programma e il tuo regime di fitness per ridurre lo stress e dare una scossa alla tua energia. Ma non andare agli estremi quando Plutone si fonde con Mercurio martedì e mercoledì. Questo fine settimana, i tuoi ideali o le tue delusioni riguardo a un'altra persona significativa saranno amplificati da una sognante congiunzione Venere-Nettuno in Pesci che illumina il tuo regno di coppia. Rimanere abbastanza con i piedi per terra per vedere chiaramente la tua vita amorosa sarà una sfida.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Bilancia : Questa settimana è tutta incentrata sulla condivisione del tuo cuore. Mercurio in transito in Acquario nella tua quinta casa amante del divertimento lunedì (fino al 13 febbraio), insieme alla Luna Nuova in Acquario mercoledì, metteranno in luce la tua vita amorosa e la tua creatività. Forse manderai un messaggio allettante alla tua dolce metà o ti unirai a un amico per un progetto entusiasmante. Una congiunzione Mercurio-Plutone martedì e mercoledì intensificherà la tua concentrazione. Se stai cercando l'amore, l'intrattenimento potrebbe svolgere un ruolo nell'incontrare un ammiratore. Questo fine settimana, il tuo atto di gentilezza solleverà gli spiriti di qualcuno nel bisogno mentre il tuo governatore Venere si fonde con il compassionevole Nettuno in Pesci.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Scorpione : La tua vita domestica sarà al centro dell'attenzione per gran parte della settimana. Mercurio transiterà in Acquario nel tuo regno domestico lunedì (fino al 13 febbraio), insieme alla Luna Nuova in Acquario mercoledì, ispirerà conversazioni che riguardano la tua famiglia o progetti per la tua proprietà. Fai solo attenzione all'ostinazione martedì e mercoledì quando il tuo governatore Plutone si fonde con Mercurio. Questo fine settimana, il romanticismo può essere divino o sfuggente mentre la luna si allea con Venere congiunta all'etereo Nettuno in Pesci. Anche entrare in contatto con un amico che è spiritualmente in sintonia con te sarebbe gratificante. Fai solo attenzione a eventuali falsi o imbroglioni che vogliono un pezzo del tuo cuore.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Sagittario : Una spinta alla tua potenza cerebrale sarà il tema di questa settimana. Mercurio in transito in Acquario nel tuo regno mentale lunedì (fino al 13 febbraio), insieme alla Luna Nuova in Acquario mercoledì, daranno energia al tuo dono per l'apprendimento, il parlare o lo scrivere. Potresti anche sperimentare un periodo di irrequietezza che ti manda in viaggio. Fai solo attenzione a come esprimi le tue opinioni martedì e mercoledì, mentre Mercurio si fonde con l'energico Plutone. Questo fine settimana, un incontro intimo di amici ti ispirerà, mentre la luna si allea con Venere congiunta a Nettuno nei Pesci super sensibili. O forse un fantasioso incontro a due sarebbe più di tuo gradimento (enfasi su fantasioso!).

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Capricorno : Sei pronto per un'ondata di abbondanza, Capricorno? Molteplici influenze stanno energizzando il tuo regno finanziario questa settimana, a partire dal transito di Mercurio nell'inventivo Acquario lunedì (fino al 13 febbraio). Pensare fuori dagli schemi, entrare in contatto con i tuoi contatti e promuovere le tue competenze prepareranno il terreno per una spinta al tuo potere di guadagno, complimenti alla Luna Nuova in Acquario mercoledì. Cerca solo di avere una prospettiva equilibrata quando l'estremista Plutone sarà sulla scena martedì e mercoledì. Questo fine settimana, il tuo poeta interiore può far sbocciare l'amore mentre una fantasiosa congiunzione Venere-Nettuno in Pesci illumina il tuo regno mentale. Assicurati solo che le tue intenzioni siano genuine.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Acquario : Questa settimana sei sotto i riflettori, Acquario! Mercurio in transito nel tuo segno lunedì (fino al 13 febbraio) stimolerà la voglia di esprimerti e imparare cose nuove. Una congiunzione di Plutone martedì e mercoledì rafforzerà la tua concentrazione, ma fai attenzione all'ossessività. Meglio di tutto, la Luna Nuova nel tuo segno mercoledì porterà un nuovo inizio alla tua vita personale durante le prossime due settimane. Questo fine settimana, l'amore potrebbe sembrare sconcertante poiché la luna si allea con Venere congiunta all'etereo Nettuno in Pesci. Affidarsi esclusivamente alla logica non basterà in amore. Tuttavia, avrai bisogno di un po' di obiettività per vedere l'amore chiaramente, in qualsiasi relazione.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2025

Oroscopo della settimana Pesci : Prestare attenzione al tuo mondo interiore sarà illuminante questa settimana. Mercurio in transito attraverso l'Acquario nel tuo regno inconscio lunedì (fino al 13 febbraio) potrebbe spingerti ad analizzare il tuo passato, mentre la Luna Nuova in Acquario mercoledì offrirà una nuova prospettiva sul tuo passato, così potrai andare avanti. Sii consapevole dell'atmosfera ossessiva di Mercurio congiunto a Plutone martedì e mercoledì. Questo fine settimana, l'amore fluirà facilmente mentre la luna si allea con Venere congiunta a Nettuno nel tuo segno. Sarà difficile resistere al tuo fascino, ma dovrai tenere entrambi i piedi ben piantati a terra per agire saggiamente sia nel romanticismo che nell'amicizia. Usa la tua notevole intuizione per vedere sotto le maschere che le persone indossano.

