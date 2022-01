Oroscopo della settimana dal 10 al 16 gennaio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 10 gennaio al 16 gennaio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Il tuo sovrano di Marte che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana potrebbe esaurire la tua motivazione. Agire può essere una battaglia in salita mentre combatti l'impulso di essere semplicemente, che potrebbe essere la tua migliore opzione, per ora. Poi arriva Mercurio che diventa retrogrado in Acquario/Capricorno venerdì (fino al 3 febbraio), il che può rovinare i tuoi piani e le tue comunicazioni, specialmente con amici e gruppi. Questo fine settimana, una congiunzione sole/Plutone nel tuo regno degli obiettivi può innescare un'ossessione per un sogno su cui hai fissato il tuo cuore. Concentrarti intensamente sul tuo obiettivo può farti andare avanti, ma se un interesse amoroso è ciò a cui miri, dovrai infondere la tua concentrazione con un po' di sensibilità.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : La tua intensa sensibilità quando ti connetti con le persone può esaurire la tua energia all'inizio della settimana quando Marte si scontra con Nettuno. Limitare le tue conversazioni e le tue attività sociali a pochi amici di supporto potrebbe essere la tua migliore opzione. Poi arriva Mercurio che diventa retrogrado in Acquario/Capricorno venerdì (fino al 3 febbraio), il che favorisce la revisione dei tuoi obiettivi professionali, ma può rovinare le comunicazioni. Inoltre, l'avvio di un progetto può comportare una revisione dopo che Mercurio diventa diretto. Questo fine settimana, una congiunzione sole/Plutone nel tuo regno spirituale può innescare una visione profonda del tuo futuro. Essere aperti alla guida e chiari su ciò che vuoi approfondirà la tua ricettività ai messaggi ultraterreni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2022

Oroscopo della settimana Gemelli : Marte che si scontra con Nettuno all'inizio della settimana può rovinare la tua chiarezza, specialmente quando si tratta di questioni di partnership. Dovrai essere consapevole delle tue parole e azioni per evitare un passo falso. Inoltre, Mercurio che diventa retrogrado in Acquario/Capricorno venerdì (fino al 3 febbraio) può interrompere i tuoi piani di viaggio e le comunicazioni. Al rialzo, rivedere le tue aspirazioni e convinzioni spirituali può portare un'intuizione che illumina il tuo percorso. Questo fine settimana, una congiunzione sole/Plutone può innescare un desiderio di intimità o, al contrario, il bisogno di solitudine. Prenderti del tempo per te stesso ti ricaricherà emotivamente. Allora avrai più energia per attività piacevoli!

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 10 GENNAIO AL 16 GENNAIO 2022