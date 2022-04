Oroscopo della settimana dal 11 aprile al 17 aprile: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 aprile al 17 aprile col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 APRILE AL 17 APRILE 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Le influenze cosmiche stanno potenziando il tuo mondo interiore per tutta la settimana. Innanzitutto, una congiunzione profondamente spirituale tra Giove e Nettuno in Pesci può portare intuizioni sul tuo passato e accendere la tua immaginazione. I periodi di silenzio miglioreranno il processo e ti aiuteranno a gestire la tua maggiore sensibilità. Inoltre, da giovedì fino al 23 maggio, il tuo sovrano di Marte in transito attraverso i Pesci può renderti consapevole di qualsiasi desiderio, risentimento o talento nascosto o represso. La tua rabbia potrebbe essere innescata facilmente, specialmente questo fine settimana, quando la Luna Piena in Bilancia si scontra con il potente Plutone. Dal momento che il tuo regno di partnership è coinvolto, in una relazione stretta potrebbe sorgere un conflitto su chi è al comando.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 APRILE AL 17 APRILE 2022

Oroscopo della settimana Toro : Una congiunzione profondamente spirituale tra Giove e Nettuno in Pesci durante la settimana può risvegliare il bisogno di far parte di qualcosa di più grande di te stesso, come un movimento sociale. Entrare in contatto con persone che rendono il mondo un posto migliore farà parte del tuo destino. Inoltre, da giovedì fino al 23 maggio, Marte in transito attraverso i Pesci nel tuo regno sociale porterà nuove esperienze attraverso i tuoi amici, associazioni di gruppo e nuovi contatti. Se sei da solo, potresti incontrare un ammiratore dinamico tramite una connessione sociale. Questo fine settimana, la luna piena in Bilancia stimolerà l'attenzione sulla cura di sé, ma un aspetto di Plutone potrebbe innescare una brama che fa deragliare i tuoi sforzi per rimanere in pista.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 APRILE AL 17 APRILE 2022