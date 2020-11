Oroscopo della settimana dal 2 al 8 novembre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 2 novembre al 8 novembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Mercurio che stazionerà direttamente nel regno della tua partnership martedì semplificherà gradualmente le comunicazioni con il tuo coniuge o gli amici più cari. Ciò migliorerà anche la tua chiarezza quando si tratta di matrimonio, impegno e / o relazione con gli altri. Fai solo attenzione al pessimismo quando Mercurio si scontra con il pesante Saturno venerdì e sabato.

Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone stimolerà il tuo bisogno di scatenarti e divertirti. Incontrare un ammiratore ora sarebbe stimolante ma imprevedibile. Inoltre, Venere che si oppone al tuo sovrano di Marte (fino a lunedì) potrebbe innescare uno scontro di volontà con qualcuno da cui sei attratto.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Mercurio che staziona direttamente nel tuo regno di lavoro e benessere martedì aumenterà gradualmente il flusso della tua routine; tuttavia, la negatività inconscia può farti perdere l'equilibrio quando Mercurio si scontra con il noioso Saturno venerdì e sabato, quindi assicurati di monitorare i tuoi sentimenti, il dialogo interiore e i processi di pensiero. Entrare in contatto con un amico o un familiare che ti sostiene aumenterà la tua positività. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone stimolerà le interazioni familiari, mentre il tuo sovrano di Venere che si oppone a Marte (fino a lunedì) può innescare un conflitto su qualcosa che desideri. Accedere al tuo cuore ti manterrà nel flusso.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Comunicare dal cuore ti renderà irresistibile dopo che il tuo sovrano di Mercurio si è diretto nel tuo regno romantico martedì. Le tue parole saranno più efficaci per trasmettere i tuoi sentimenti e le tue idee alla tua dolce metà o potenziale amante. Ricorda solo il tuo critico interiore quando Mercurio si scontra con il perfezionista Saturno venerdì e sabato. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone stimolerà le tue capacità intellettuali e avrà bisogno di esprimerti, ma Venere in opposizione a Marte (fino a lunedì) potrebbe indurti a venire troppo forte. Tenere il cuore nel mix ti aiuterà a mantenerti in carreggiata.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Mercurio che stazionerà direttamente nel tuo regno domestico martedì snellirà gradualmente i tuoi piani e le comunicazioni riguardanti la tua famiglia o proprietà; tuttavia, un blocco stradale temporaneo potrebbe sorgere quando Mercurio si scontra con la limitazione di Saturno venerdì e sabato. Non essere duro con te stesso, Cancro. L'autocritica ti rallenterà solo. Il tuo buon umore tornerà domenica mentre l'ultimo quarto di luna in Leone stimola la tua fiducia, ma potresti dover gestire un conflitto con qualcuno vicino a te mentre Venere si oppone a Marte (fino a lunedì). Il denaro potrebbe essere un problema. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per avere un'idea delle tue relazioni.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Mercurio che stazionerà direttamente nel tuo regno dell'intelletto martedì snellirà gradualmente la tua capacità di esprimerti. Inoltre, essere chiari su ciò che vuoi nella tua vita ti indirizzerà nella giusta direzione. Fai solo attenzione alla testardaggine quando Mercurio si scontra con il pesante Saturno venerdì e sabato. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna nel tuo segno accenderà il tuo lato amante del divertimento. Un appuntamento sexy con la tua dolce metà o un appuntamento con un amico che ti fa ridere tirerebbe fuori il meglio di te; tuttavia, dovrai prestare attenzione alle tue parole mentre Venere si oppone a Marte domenica e lunedì.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Mercurio stazionando direttamente nel tuo regno di guadagni e autostima martedì aumenterà la tua fiducia e la capacità di pensare al futuro quando si tratta di soldi; tuttavia, il tuo lato critico potrebbe prendere il comando venerdì e sabato mentre Mercurio si scontra con il pesante Saturno. Supererai la meschinità se ti sforzi di vedere il buono in tutti quelli che incontri. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone risveglierà la tua intuizione, specialmente sull'amore, quindi presta attenzione al tuo mondo interiore. Inoltre, un ricordo perspicace può fornire chiarezza su una situazione attuale nella tua vita. Infine, lo stesso giorno, Venere che si oppone a Marte (fino a lunedì) può suscitare un desiderio nascosto. Parla con un sensitivo dell'amore per ulteriori indicazioni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Mercurio che si trova direttamente nel tuo segno martedì snellirà gradualmente i tuoi piani personali e la capacità di esprimere il tuo vero sé. Questo fa ben sperare per incontrare persone, incluso un ammiratore, che apprezzeranno il vero te. Fai solo attenzione all'autocritica venerdì e sabato mentre Mercurio si scontra con il perfezionista Saturno. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone stimolerà il tuo bisogno di entrare in contatto con le persone, ma Venere che si oppone a Marte (fino a lunedì) potrebbe preparare il terreno per un conflitto nell'arena del romanticismo. Rimanere forte mentre ti sforzi di capire il punto di vista dell'altra persona ti manterrà centrato.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Mercurio che staziona direttamente nel tuo regno inconscio martedì incoraggia ad agire in base a un'intuizione che stava ribollendo dentro di te di recente. Cosa hai imparato sull'amore o su un'altra area importante della tua vita, lo Scorpione? Liberare il passato può far parte del quadro; tuttavia, un attacco di scetticismo può sorgere quando Mercurio si scontra con il pesante Saturno venerdì e sabato. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone ti motiverà a raggiungere un obiettivo, ma Venere che si oppone a Marte (fino a lunedì) potrebbe innescare un conflitto tra amore e passione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Mercurio che stazionerà direttamente nel tuo regno sociale martedì snellirà gradualmente i tuoi piani e le comunicazioni con amici e gruppi. Se hai a che fare con un problema che coinvolge un amico, la tua maggiore chiarezza sulla questione può aiutarti a risolvere il problema, se puoi evitare di giudicare quando Mercurio si scontra con Saturno venerdì e sabato. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone può offrire uno sguardo nel futuro di qualunque cosa tu sia concentrato. Lo stesso giorno, tuttavia, Venere che si oppone a Marte (fino a lunedì) può innescare un conflitto tra romanticismo e amicizia.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Mercurio stazionando direttamente nel tuo regno degli obiettivi a lungo termine martedì ti farà pensare gradualmente al tuo futuro, insieme ai passaggi che devi compiere per avere successo con qualsiasi cosa su cui ti concentri. Fai solo attenzione al pessimismo quando Mercurio si scontra con il pesante Saturno venerdì e sabato. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone richiederà un appuntamento sexy o irriterà un problema emotivo che necessita di guarigione. Dedicare un po 'di tempo a te stesso migliorerà la tua chiarezza sulla questione. Infine, lo stesso giorno, Venere che si oppone a Marte (fino a lunedì) può innescare piani contrastanti con qualcuno a cui tieni.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: I sentimenti fluiranno facilmente lunedì, un buon momento per un appuntamento romantico. Ma l'evento principale è Mercurio che stazionerà direttamente nel tuo regno di esplorazione martedì. Questo libererà la tua capacità di percepire il tuo futuro ed esplorare nuove strade di interesse intellettuale o spirituale. Potresti persino incontrare un ammiratore da lontano tramite un'introduzione, un viaggio o una fonte online. Basta essere alla ricerca di una convinzione limitante quando Mercurio si scontra con lo scettico Saturno venerdì e sabato. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone darà energia alla tua relazione più intima, ma Venere che si oppone a Marte (fino a lunedì) potrebbe innescare un conflitto che coinvolge ideali o ideologia. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per avere chiarezza.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 NOVEMBRE AL 8 NOVEMBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Mercurio che si trova direttamente nel tuo regno di guarigione martedì ti spingerà gradualmente a lasciar andare un problema emotivo, un'abitudine o una convinzione che limita l'espressione del tuo cuore. Fai solo attenzione alla negatività quando Mercurio si scontra con il pesante Saturno venerdì e sabato. Quindi domenica, l'ultimo quarto di luna in Leone ti motiverà a migliorare il tuo benessere, ma Venere che si oppone a Marte (fino a lunedì) potrebbe allontanarti da qualsiasi cosa tu abbia deciso di fare. Fare esercizio fisico (pensa all'esercizio fisico, allo yoga, al sesso) migliorerà la tua forza di volontà.