Oroscopo della settimana dal 20 dicembre al 26 dicembre: cosa dicono i segni

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 dicembre al 26 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Venere che diventa retrograda in Capricorno significa che è tempo di rivedere le tue aspirazioni a lungo termine quando si tratta di una relazione. Durante le prossime sei settimane, il pianeta dell'amore ti chiederà di analizzare come ti senti riguardo alla longevità e all'impegno della relazione. Inoltre, anche il modo in cui gestisci le tue relazioni professionali sarà oggetto di revisione. Questo processo potrebbe diventare insolitamente intenso tra ora e la fine del mese a causa della fusione di Venere con Plutone, che potrebbe innescare un problema che coinvolge l'autorità. P In altre notizie cosmiche, il sole che entra in Capricorno martedì segnala il solstizio d'inverno, che volgerà ulteriormente la tua attenzione verso i tuoi obiettivi.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Il tuo governatore di Venere che diventa retrogrado in Capricorno significa che è tempo di entrare in contatto con una forma più alta di amore. Durante le prossime sei settimane, sarai ispirato a pensare alle tue relazioni a livello dell'anima, come cercare di comprendere lo scopo più elevato che alcune persone hanno avuto nella tua vita. In quanto tale, questo non è il momento di avviare una nuova relazione, ma piuttosto di riconoscere le lezioni apprese dal passato. Inoltre, lasciar andare la negatività sarà un tema potente da qui alla fine del mese. In altre notizie cosmiche, il sole che entra in Capricorno martedì segnala il solstizio d'inverno, insieme a una maggiore attenzione alla tua vita spirituale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Venere che diventa retrograda in Capricorno, nel tuo regno di guarigione, significa che è tempo di una trasformazione che coinvolga l'amore. Durante le prossime sei settimane, ti concentrerai sul rilascio di un'emozione, abitudine o convinzione che ostacola l'espressione del tuo cuore, che approfondirà e chiarirà la tua connessione con le persone che ami. Questo processo potrebbe diventare insolitamente intenso tra ora e la fine del mese a causa della fusione di Venere con Plutone, il che potrebbe richiedere un po' di tempo da solo. In altre notizie cosmiche, il sole che entra in Capricorno martedì segnala il solstizio d'inverno, insieme a energia aggiuntiva per guarire il tuo cuore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2021