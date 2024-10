Oroscopo della settimana dal 21 ottobre 2024 al 27 ottobre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 21 ottobre al 27 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Il sole nella tua zona di partnership si scontra con Plutone all'inizio della settimana, il che potrebbe preparare il terreno per uno scontro di volontà in una relazione intima. Restare in contatto con il tuo cuore può aiutare ad alleviare la tensione. Martedì, il sole inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione nel tuo regno di trasformazione. Cosa devi cambiare nella tua vita? Ora è il momento di viaggiare verso l'interno per rivelare qualsiasi emozione, abitudine o convinzione che potrebbe limitarti in qualche modo. Rilasciare o guarire il problema è la tua missione. Questa influenza può anche ispirare un desiderio di intimità emotiva.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Il sole si scontra con Plutone all'inizio della settimana, il che potrebbe sconvolgere la tua routine a causa di una questione al di fuori del tuo controllo. Potrebbe trattarsi di un problema minore che viene ingigantito, quindi cerca di essere obiettivo. Poi, martedì, il sole inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione nel tuo regno di coppia. Questo è un momento eccellente per rivitalizzare una relazione intima attraverso conversazioni e attività individuali. Lavorare su un problema di coppia potrebbe essere parte del processo. Se stai cercando una nuova connessione, ricorda che più hai chiaro cosa vuoi in un partner, più facile sarà trovare qualcuno compatibile.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Il sole si scontra con l'ostinato Plutone, che potrebbe scuotere l'amore all'inizio della settimana. Cerca di vedere se il conflitto sta innescando un'emozione che devi liberare o guarire. In alternativa, potresti sperimentare un blocco creativo temporaneo (anche se frustrante). Martedì, il sole che inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione volgerà la tua attenzione alla tua routine quotidiana. Ora è il momento di esaminare come le tue abitudini, il tuo programma di lavoro e la tua routine di fitness (o la loro mancanza) influenzano il tuo benessere. Com'è il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata, Gemelli?

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Il sole nel tuo regno domestico si scontra con Plutone all'inizio della settimana, il che potrebbe innescare un conflitto che coinvolge la tua vita domestica. Potresti essere coinvolto in una discussione con un membro della famiglia o dovrai riparare qualcosa nella tua proprietà. Fortunatamente, la vita si alleggerirà dopo martedì, quando il sole inizierà un transito di un mese attraverso lo Scorpione nella tua quinta casa amante del divertimento. È tempo di lasciare che il tuo lato giocoso prenda il comando, il che potrebbe comportare di ravvivare il romanticismo nella tua relazione o di immergerti in un progetto che ami. Se sei single, potresti incontrare un ammiratore durante una festa o un evento di intrattenimento.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : Dovrai gestire lo stress all'inizio della settimana, quando il sole nella tua zona mentale si scontra con il potente Plutone. Sarai tentato di prendere il controllo di qualsiasi cosa tu stia affrontando, ma allontanarti dal problema potrebbe essere un'opzione migliore. Martedì, il sole inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione nel tuo regno domestico, che risveglierà i tuoi istinti di nidificazione. Ora è il momento di concentrarti sulla tua famiglia o proprietà. Aggiungere un po' di brio al tuo ambiente di vita e poi ospitare una riunione di persone care potrebbe far emergere il meglio di te. Il Leone è l'intrattenitore dello zodiaco, dopotutto.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Il sole nella tua zona di attività si scontra con Plutone all'inizio della settimana, il che potrebbe innescare un problema di soldi. Forse ti sentirai costretto (per qualsiasi motivo) ad acquistare qualcosa di cui non hai particolarmente bisogno o che non desideri. Fai attenzione anche alle spese emotive. Poi martedì, il sole inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione nella tua zona mentale, che darà energia al tuo intelletto e alla tua autoespressione. Acquisire informazioni interessanti soddisferà la tua curiosità. Cosa ti piacerebbe imparare? Condividere ciò che sai potrebbe essere parte del processo. Questo fine settimana, la luna nel tuo segno ti solleverà il morale sabato, ma un'opposizione da Saturno potrebbe diminuire la tua sicurezza domenica.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : Esprimere di più il tuo vero sé può essere un dono del sole nel tuo segno che si scontra con Plutone all'inizio della settimana. Ma prima, potresti dover abbandonare una convinzione radicata su te stesso che non è più vera. Poi martedì, il sole che inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione metterà in luce le tue finanze. Non si tratta solo di come gestisci i soldi. Potrebbe anche (forse più importante) riguardare il tuo atteggiamento verso la prosperità. Ad esempio, tendi a concentrarti sulla mancanza o hai fede in un Universo abbondante che ti sostiene? Manifesterai di più qualsiasi cosa su cui ti concentri, quindi sforzati di avere un atteggiamento di gratitudine e generosità.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Il sole nel tuo regno inconscio si scontra con il tuo governatore Plutone all'inizio della settimana, il che potrebbe rivelare una limitazione autoimposta che devi rilasciare o guarire. Cerca di vedere se una convinzione che hai su te stesso sta ostacolando la tua capacità di andare avanti. Un dialogo interiore negativo potrebbe essere in parte da biasimare. Martedì, preparati per un nuovo inizio dopo che il sole inizia un transito di un mese attraverso il tuo segno. Potresti essere motivato a perseguire un nuovo sogno o a intensificare il tuo gioco per raggiungere un altro obiettivo che hai inseguito. Rilasciare vecchie aspirazioni che non si allineano più con il tuo vero sé può facilitare il tuo viaggio.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : Il sole nella tua zona di comunità si scontra con Plutone all'inizio della settimana, il che potrebbe innescare un conflitto con un amico o un gruppo. Fai attenzione alle persone che tendono a essere negative, competitive o manipolatrici. Martedì, il sole che inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione illuminerà il tuo mondo interiore. Ti ritroverai a ricordare il tuo passato, rendendo questo un momento eccellente per ottenere informazioni su determinate situazioni che hai vissuto e su cui forse hai ancora domande. Le risposte potrebbero arrivare attraverso sogni, introspezione o conversazioni ponderate. Una scena di una vita precedente potrebbe venirti in mente, quindi fai attenzione al tuo intuito.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Il sole nella tua zona pubblica si scontra con Plutone nel tuo segno, il che potrebbe preparare il terreno per un conflitto che coinvolge l'autorità all'inizio della settimana. Non lasciare che il tuo ego ostacoli un risultato armonioso. Martedì, il sole inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione nella tua zona comunitaria, indicando un nuovo inizio per la tua vita sociale. Concentrarti sulla connessione (o riconnessione) con gli amici farà emergere il meglio dal tuo cuore. Un sensitivo dell'amore può rivelare come le tue amicizie influenzeranno il tuo percorso. Questo è anche un momento eccellente per essere coinvolti in uno sforzo collaborativo che avvantaggia una causa che supporti. Come renderai il mondo un posto migliore, Capricorno?

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Il sole nel tuo regno di conoscenza superiore si scontra con il volitivo Plutone all'inizio della settimana, il che potrebbe innescare un ciclo di scetticismo spirituale o dubbi sul tuo futuro. Prenderti del tempo per entrare in contatto con le tue speranze e i tuoi sogni ti aiuterà a risvegliare la tua fede. Martedì, il sole che inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione volgerà la tua attenzione verso i tuoi obiettivi. Considerazioni pratiche a parte, immaginare il tuo successo può invitare il supporto dell'Universo. Sei pronto a manifestare il tuo risultato ideale? Rilasciare qualsiasi convinzione limitante che hai può essere parte del processo.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 OTTOBRE AL 27 OTTOBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Le emozioni forti potrebbero prendere il sopravvento all'inizio della settimana, quando il sole si scontra con il potente Plutone. Cerca di vedere se ciò che emerge ha bisogno di essere guarito o rilasciato. Martedì, il sole che inizia un transito di un mese attraverso lo Scorpione illuminerà il tuo percorso futuro. Un risveglio della tua guida interiore potrebbe condurti nel posto e nel momento giusti per aiutarti a raggiungere il successo, indipendentemente da ciò su cui ti stai concentrando. Prestare attenzione ai tuoi presentimenti e sogni può anche indicarti la giusta direzione. Inoltre, acquisire una conoscenza superiore o viaggiare all'estero saranno probabilmente nella tua mente.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per questa settimana dal 21 ottobre al 27 ottobre, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani